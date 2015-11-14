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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 640
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
137
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
100
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
123
Якість будівництва
15%
96
Всього голосів : 640
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся.
И место "там" такое ... опасное, рядом с границей, хватает ваты готовой хоть сейчас с хлебом-солью встречать освободителей.

Сейчас все цены к столичным тянуться. Одесса и Львов практически догнали. Очень, очень много в Киеве построили за последнее десятилетие. Восточная Украина и, в частности, Харьков отстают именно из-за того, что место опасное, денег стало существенно меньше из-за разрыва хозсвязей с Россией, а до Европы далеко. Да и не востребована там старая советская промышленность и наша швейка.
Если посмотреть тот же график Домика, то в 12-13 было 1700/1000 за метр. Сейчас 1218/625. Было соотношение 1,7, стало 1,95. Если посмотреть карту новых заводов, то на Востоке пусто. Все западней Днепра. ВУ ближайшие годы и, может, десятилетия будет все более и более депрессивным регионом. Те люди, которые ехали в Харьков из области, сейчас едут в Киев или Польшу. Поэтому я со своими деньгами в Киеве.
Интересная статистика по пассажирообороту харьковского метро http://gortransport.kharkov.ua/subway/statistics/
цифры грустней, чем киевские
viewtopic.php?p=4301097#p4301097
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 20 лют, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:46

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  Долярчик написав:....а я таки хочу, що Ви покидали в меня камінням! :mrgreen:

... тому ще раз запитую: на холєру мені 5-ть м2 ВІДКРИТОГО балкону?! — щоб вітер завівав і дощ засікав?!
... ні, я його однозначно засклю!!! :mrgreen:

:D

Долярчик, ну то что ты заколхозишь все что можно заколхозить - в этом никто не сомневался.

...я ж ЗРОЗУМІЛО написав: НЕ ВСЕ, а ТІЛЬКИ балкон, щоб не було холодно і не засікав дощ+мокріли стіни+кидався грибок! 8)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:50

  Vlad442 написав:
  vladimir07 написав:Так в Харькове цены конские, к столичным тянутся.
И место "там" такое ... опасное, рядом с границей, хватает ваты готовой хоть сейчас с хлебом-солью встречать освободителей.

Сейчас все цены к столичным тянуться. Одесса и Львов практически догнали. Очень, очень много в Киеве построили за последнее десятилетие. Восточная Украина и, в частности, Харьков отстают именно из-за того, что место опасное, денег стало существенно меньше из-за разрыва хозсвязей с Россией, а до Европы далеко. Да и не востребована там старая советская промышленность и наша швейка.
Если посмотреть тот же график Домика, то в 12-13 было 1700/1000 за метр. Сейчас 1218/625. Было соотношение 1,7, стало 1,95. Если посмотреть карту новых заводов, то на Востоке пусто. Все западней Днепра. ВУ ближайшие годы и, может, десятилетия будет все более и более депрессивным регионом. Те люди, которые ехали в Харьков из области, сейчас едут в Киев или Польшу. Поэтому я со своими деньгами в Киеве.
Интересная статистика по пассажирообороту харьковского метро http://gortransport.kharkov.ua/subway/statistics/
цифры грустней, чем киевские
viewtopic.php?p=4301097#p4301097

так что на левом берегу не покупать квартиру?
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