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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 404405406407>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 643
Висота стель
4%
25
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
138
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
49
Раціональне планування та метраж
16%
101
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
124
Якість будівництва
15%
96
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:54

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я уже два или три года пишу об этом. В 2020 году будет самое дно демографической ямы.

в 2020м будет дно по количеству 18-20летних, от него до дна рождаемости еще лет пять

Рождаемость сместилась по возрасту. Сейчас рожают 25-30, поэтому и дно размазанное получается.
Короч самый пипец 2019-2020
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:06

  v0f41k написав:
  Lil Jo написав:
v0f41k написав:А сколько квадратов?
для сравнения гостинка мм-640 в кирпиче, не утеплена, счетчик на отопление общедомовой, 34.5кв.м
октябрь 395грн
ноябрь 983грн
декабрь 693грн
январь 957грн


45 квартира + плюс балкон 3,5 м.кв. (застеклён, не отапливается).

в наведенных мной также 33.5 отапливаемая и балкон фигурирует как 1кв.м, хотя реально он застеклен и ~3м.кв.
В квартире тепло, можно ходить в труселях.
т.е. с учетом площади в новострое таки выигрыш есть, порядка 25-30%

Нет никакой экономии. Совкошлак 50 м кв
Ноябрь 600 грн
Декабрь 800 грн
Январь 1050 грн
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:18

  hume написав:
  v0f41k написав:
v0f41k написав:А сколько квадратов?
для сравнения гостинка мм-640 в кирпиче, не утеплена, счетчик на отопление общедомовой, 34.5кв.м
октябрь 395грн
ноябрь 983грн
декабрь 693грн
январь 957грн



в наведенных мной также 33.5 отапливаемая и балкон фигурирует как 1кв.м, хотя реально он застеклен и ~3м.кв.
В квартире тепло, можно ходить в труселях.
т.е. с учетом площади в новострое таки выигрыш есть, порядка 25-30%

Нет никакой экономии. Совкошлак 50 м кв
Ноябрь 600 грн
Декабрь 800 грн
Январь 1050 грн

В гостинках длинные продуваемые коридоры сквозь весь этаж. Теплые(греемые соседями) стены только слева и справа. А так как все здание состоит из таких вот скворечников, то и энергоэффективность у него ниже стандартного совкошлака с двушками и трешками на этаже.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:28

  antey1969 написав:В течение 2017 года численность населения Украины уменьшилась на более чем 198 000 человек.

Об этом, ссылаясь на обновленные данные Государственной службы статистики, пишет Радио Свобода.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 63 живорожденные", - говорится в отчете.

____________________
Заметьте, эта цифра была взята из официальных данных Госстата.
Без учета всяких там мигрантов страна всего за год потеряла пол-процента населения.
Даже не подозревал, что с демографией и рождаемостью у нас все НАСТОЛЬКО песцово.
Делаем выводы о перспективах бетонометров

Оч высокая смертность в связи с идиотизмом:

"С начала зимы на водоемах Украины погибли 57 человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям"
Это за прошлый год
Востаннє редагувалось hume в Сер 21 лют, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:29

  antey1969 написав:В течение 2017 года численность населения Украины уменьшилась на более чем 198 000 человек.

Об этом, ссылаясь на обновленные данные Государственной службы статистики, пишет Радио Свобода.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 63 живорожденные", - говорится в отчете.

____________________
Заметьте, эта цифра была взята из официальных данных Госстата.
Без учета всяких там мигрантов страна всего за год потеряла пол-процента населения.
Даже не подозревал, что с демографией и рождаемостью у нас все НАСТОЛЬКО песцово.
Делаем выводы о перспективах бетонометров

https://lb.ua/news/2018/02/21/390722_klimkin_soobshchil_millione_viehavshih.html
Тільки ріст.

Невдячні діти, які не бажають пізнати і оцінити усі переваги "могутньої столиці" і країни з її "околоайтішними вакансіями" за 20-30k на рік.
Gatsby
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:35

В центре Киева никого. Опустел мать городов рузьких. Довел шоколадный.
Ожидаю теплый хрущ у метро за коммунальные....

Зы. Странно че на ветке появляются все новые и новые апоклептические персонажи.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:37

  prosecutor написав:Барабашово в ж***, универы тоже как то опустели, и т.д. Понаехам нефиг делать в Харькове. Это в лучшем случае перевалочный пункт. Даже Харьковчане уже в Польшу поехали, у меня ток с подъезда 3 чела уехали.


А что с рынком не так ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:53

  Первый написав:В центре Киева никого. Опустел мать городов рузьких.

Все может опять в тетрис-холле
В самом сердце Киева в доме, который славится своими шикарными мероприятиями для своих жителей, команда KAN Development провела стендап вечеринку по случаю дня св. Валентина. Резидентами стендап-шоу стали известные в Украине исполнители Андрей Колмачевский и Наталья Гарипова, которые остроумно шутили про отличия в мышлении и быту у мужчин и женщин. Просторный лобби ЖК Tetris Hall позволил разместить всех гостей и жильцов комплекса, насладившихся чудесным вечером в кругу талантливых стендап-комиков, волшебной музыки от Tompsons Band и общения с друзьями.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10014626- ... pment.html
Вот это ЖК я понимаю. Не то что фуцманский ФК где жлобы уже весь фасад засрали. Скоро сцать подъездах начнут. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:56

  Первый написав:В центре Киева никого. Опустел мать городов рузьких. Довел шоколадный.
Ожидаю теплый хрущ у метро за коммунальные....

Зы. Странно че на ветке появляются все новые и новые апоклептические персонажи.

В субботу в час дня прошлись пешком по своему родному району: от Го-во до ВДНХ. На ВДНХ какая-то ярмарка, типа масленица. Ну такое, средней паршивости. Народу - толпы. Сплошной поток из подземного перехода и идут, идут, идут.
Карусельки - 60 грн. 5 минут. Ни одного свободного места.
А тут слушаю по радио: городские власти думают, кто же построит новую ветку метро - ведь с тарифом в 5 гривен она будет окупаться 1500 лет. А там еще подвижной состав вот-вот и полностью менять надо будет.
Думаю создать петицию: поднять стоимость проезда в метро до 25 грн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:59

  zahar_ написав:
  Первый написав:В центре Киева никого. Опустел мать городов рузьких.

Все может опять в тетрис-холле
В самом сердце Киева в доме, который славится своими шикарными мероприятиями для своих жителей, команда KAN Development провела стендап вечеринку по случаю дня св. Валентина. Резидентами стендап-шоу стали известные в Украине исполнители Андрей Колмачевский и Наталья Гарипова, которые остроумно шутили про отличия в мышлении и быту у мужчин и женщин. Просторный лобби ЖК Tetris Hall позволил разместить всех гостей и жильцов комплекса, насладившихся чудесным вечером в кругу талантливых стендап-комиков, волшебной музыки от Tompsons Band и общения с друзьями.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10014626- ... pment.html
Вот это ЖК я понимаю. Не то что фуцманский ФК где жлобы уже весь фасад засрали. Скоро сцать подъездах начнут. :mrgreen:

Ну и что? Можно подумать! Мы у себя в МОПе в Го-во поставим телевизор и будем крутить 95й Квартал - не хуже будет.
airmax78
 
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