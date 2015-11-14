Додано: Сер 21 лют, 2018 10:35

В центре Киева никого. Опустел мать городов рузьких. Довел шоколадный.

Ожидаю теплый хрущ у метро за коммунальные....



Зы. Странно че на ветке появляются все новые и новые апоклептические персонажи.

Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!