Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Захар, почему вы не покупаете советскую вторичку, если она рулит?
Вторичка скоро будет рисовать интересные цифры, уже видел пару интересных вариантов (под ремонт, под аренду). Ну а модный новострой становится всё дороже и дороже (и всё чаще и чаще становится похож на общагу).
Согласен. Но далеко не вся вторичка представляет интерес даже по очень низким ценам. Сегмент кконговца: царские дома в самом центре - да, может быть интересно. Массовая советская вторичка - чур меня чур.
А вам никто и не предлагает покупать вторичку балываный вы наш. Вторичку берут по деньгам пересични.Особенно при разъездах после продажи советской прелесЦи.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
airmax78 написав:Захар, почему вы не покупаете советскую вторичку, если она рулит?
Вторичка скоро будет рисовать интересные цифры, уже видел пару интересных вариантов (под ремонт, под аренду). Ну а модный новострой становится всё дороже и дороже (и всё чаще и чаще становится похож на общагу).
Согласен. Но далеко не вся вторичка представляет интерес даже по очень низким ценам. Сегмент кконговца: царские дома в самом центре - да, может быть интересно. Массовая советская вторичка - чур меня чур.
Ну вот видите...Даже в рамках нашей ветки почему-то под вторичкой понимаются исключительно зассанные панельные хрущи на Вифлиемскай А ведь сколько есть разной вторички: липки (те которые действительно липки), царские в центре, сталинки цитадельной/московской, совмин на старонаводницкой, дома сбу на г сталинграда, всевозможные разные спецпроекты и тд и тп. Главное чтоб место было огонь и цены вменяемые. Но если выбор станет между модным мопом где то возле рынка юность и обсиканным подъездом на Цитадельной, то наверное выберу Печерск.
Vlad442 написав:Судя по графику Домика 17-ый был началом роста. Мы помним, как цены потихоньку брали разгон в 2001 и чем это закончилось. При некоторых обстоятельствах есть шанс на повтор.
Нет, такого повтора не будет. Штаты не дадут так взлететь ценам на нефть, газ и (как следствие) остальному сырью. Кроме сырья не будут так расти цены и на пшено и на олию (цена удобрений прямо пропорциональна цене газа). Думаю будет стагнация. И конкретно у нас - в евро. Кстати, начались продажи в 3-м доме ОболоньСкай. Уровень котлована. Озвученная цена заставила задуматься над некоторыми фактами. Привожу данные со слов людей, которые покупали квартиры и которым я доверяю. Другие данные - узнавал/оплачивал сам. Итак, данные по 4-м однотипным домам по квартирам первой ценовой категории (продавцы именно так и делят квартиры в этих домах, - на "нормальные квартиры" и "шлак") 0-й дом (на Малиновского . Цена на уровне котлована ~1000 евро. Товарищ покупал в 2013 за полгода до сдачи за 1235 евро. 1-й дом (Оболонском пр. 1, к1) цена на котловане ~1000 евро (тогда курс евро/доллар 1,1). За ~полгода до сдачи (лето-осень 2017) цена 1200-1250 евро. 2-й дом (Обол. пр.1 , к2) цена котлована ~1000 евро. Я брал в конце весны с рассрочкой на лето (было построено 8 этажей) за ~1070 евро. Уже сейчас "нормальные" квартиры в этом доме дороже (или их нет) 3-й дом (Обол. пр.1 к3) на прошлой неделе озвучили цену. 35000 гривен. Или ~1000 евро. Отака фигня, малята....
Востаннє редагувалось J_P в Сер 21 лют, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Кто берёт для себя квартиру с заполнением из газоблока настраивайтесь на демонтаж стен. Последнее время нахожусь очень часто у родственников в Срибной Веже. б***, я слышу о чём говорят строители за стеной
Что ЖИ с Гранитом покупателям первички фуфел подсунул?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Если тема зашла за метро, то в Харькове давно уже люди платят специальной карточкой или покупают в автомате разовый талон, который считывается турникетом. Вопрос зонирования актуален в городах, где длинные линии. У нас не имеет смысла, так как все едут примерно одинаковое количество остановок.
что значит не имеет смысла?? почему тот кто едет 1 остановку должен платить как тот кто едет 3-5 остановок?
Потому что это не такси, где цена зависит от расстояния.
И если речь зашла о том, как "это" и "них", то у них по-разному: - в Нью-Йорке 2.24$ стоит одинаково: что проехать пару остановок от Центрл Парка до Бас-терминала, что пилять больше часа до Аквариума/Брайтона в Бруклине. - в Лондоне иначе. Когда покупаешь билет, смотришь в какой зоне ты и в какой зоне твоя конечная станция. В пределах зоны твоей конечной станции выходишь на любой. В другой зоне - тебя не выпустит турникет.
Двухкомнатная квартира в панельном доме («улучшенная типовая панель»), улица Николая Закревского, Деснянский район, Троещина . Общая площадь квартиры – 55,7 кв. м, жилая – 29,4, кухня – 8,7. Квартира расположена на верхнем этаже 14-этажного дома. Есть застекленная лоджия. Столярка и сантехника новая, на полу ламинат. Санузел раздельный. Состояние квартиры – «сделан евро-ремонт». Цена – $39 500 ($709/кв. м).
Заодно показывает "дулю" "родственникам" Джи_пи.
Захар, я рад, что вы вы выучили английский алфавит, посему и я перестаю кривлять ваш ник ) Теперь по "дулям". Вас родители разве не учили, что в обществе взрослых людей дули крутить неприлично? Тем более при сравнении 2К на Троещине и 2К до 5-7 мин пешком на Оболони? И третье. Я много видел "евроремонтов". И основную их массу - не на Троешине. А в центре, перед покупкой там квартиры. Учитывая, что мне пришлось делать ремонты более чем 10 квартирах (из низ всего 2 были истинно "евро") открою страшную тайну: в 100% из заявленных эвроремонтов порядка 80% - жлобремонты.
Vlad442 написав:Если тема зашла за метро, то в Харькове давно уже люди платят специальной карточкой или покупают в автомате разовый талон, который считывается турникетом. Вопрос зонирования актуален в городах, где длинные линии. У нас не имеет смысла, так как все едут примерно одинаковое количество остановок.
что значит не имеет смысла?? почему тот кто едет 1 остановку должен платить как тот кто едет 3-5 остановок?
Потому что это не такси, где цена зависит от расстояния.
И если речь зашла о том, как "это" и "них", то у них по-разному: - в Нью-Йорке 2.24$ стоит одинаково: что проехать пару остановок от Центрл Парка до Бас-терминала, что пилять больше часа до Аквариума/Брайтона в Бруклине. - в Лондоне иначе. Когда покупаешь билет, смотришь в какой зоне ты и в какой зоне твоя конечная станция. В пределах зоны твоей конечной станции выходишь на любой. В другой зоне - тебя не выпустит турникет.
Это не менее затратно чем такси, если по нормальному считать. Мы привыкли пользоваться тем, что досталось нам от совка типа бесплатно, в т.ч. метро. А представьте себе, что вам предлагают построить новую ветку метро либо от, грубо говоря, ст. Шевченко до ул. Билицкой. Или от ст. Шевченко до ул. Газопроводной. При этом тариф будет один, что от Шевченко до Билицкой, что от Шевченко до Газопроводной. Только вот построить метро до Газопроводной будет несколько дороже. И содержать тунели немного дороже и банально липистричества на то, чтобы доехать от Шевченко до Газопроводной нужно немного больше, чем до Билицкой. Стоимость станций считать не будем - допустим они компенсируются дополнительным притоком пассажиров. Но все остальное - это сверху.
"Люди бегут из Украины. Нет никаких реформ. Есть имитация и замыливание глаз. Поэтому уезжают лучшие. Рабочие, инженеры, врачи, студенты, спортсмены, учёные, преподаватели. Цвет нации уезжает от Ваших "реформ". Зато остаются "активисты", "побратимы" и "революционеры", ничего не умеющие делать, кроме как орать лозунги и грабить..."
http://uainfo.org/blognews/1519217162-l ... u-pod.html "Америка! С января по декабрь 2017 г. в стране было создано 1.8 млн. новых рабочих мест на полный рабочий день, т.е. ежемесячно создавалось в среднем по 150 тыс. новых рабочих мест. В январе 2018 г. в американскую экономику было добавлено ещё 200 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы упал до 4.1%. Это самый низкий показатель за последние два десятилетия. В производственном секторе уровень безработицы впервые в истории США снизился до 2.6%. Рост благосостояния американцев способствовал резкому росту спроса на покупку новых домов. Он самый высокий за последние 11 лет. Это привело к росту жилищного строительства. В 2017 г. строительные компании добавили 200 тыс. новых рабочих мест. Это больше, чем за два предыдущих года."
Vlad442 написав:Если тема зашла за метро, то в Харькове давно уже люди платят специальной карточкой или покупают в автомате разовый талон, который считывается турникетом. Вопрос зонирования актуален в городах, где длинные линии. У нас не имеет смысла, так как все едут примерно одинаковое количество остановок.
Потому что это не такси, где цена зависит от расстояния.
И если речь зашла о том, как "это" и "них", то у них по-разному: - в Нью-Йорке 2.24$ стоит одинаково: что проехать пару остановок от Центрл Парка до Бас-терминала, что пилять больше часа до Аквариума/Брайтона в Бруклине. - в Лондоне иначе. Когда покупаешь билет, смотришь в какой зоне ты и в какой зоне твоя конечная станция. В пределах зоны твоей конечной станции выходишь на любой. В другой зоне - тебя не выпустит турникет.
Это не менее затратно чем такси, если по нормальному считать. Мы привыкли пользоваться тем, что досталось нам от совка типа бесплатно, в т.ч. метро. А представьте себе, что вам предлагают построить новую ветку метро либо от, грубо говоря, ст. Шевченко до ул. Билицкой. Или от ст. Шевченко до ул. Газопроводной. При этом тариф будет один, что от Шевченко до Билицкой, что от Шевченко до Газопроводной. Только вот построить метро до Газопроводной будет несколько дороже. И содержать тунели немного дороже и банально липистричества на то, чтобы доехать от Шевченко до Газопроводной нужно немного больше, чем до Билицкой. Стоимость станций считать не будем - допустим они компенсируются дополнительным притоком пассажиров. Но все остальное - это сверху.
может уже пора прекращать этот метросрач??? АУ, Модератор!!!???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский