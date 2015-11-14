Додано: Сер 21 лют, 2018 19:22

Vlad442 написав: Судя по графику Домика 17-ый был началом роста. Мы помним, как цены потихоньку брали разгон в 2001 и чем это закончилось. При некоторых обстоятельствах есть шанс на повтор. Судя по графику Домика 17-ый был началом роста. Мы помним, как цены потихоньку брали разгон в 2001 и чем это закончилось. При некоторых обстоятельствах есть шанс на повтор.

Нет,повтора не будет. Штаты не дадутвзлететь ценам на нефть, газ и (как следствие) остальному сырью.Кроме сырья не будутрасти цены и на пшено и на олию (цена удобрений прямо пропорциональна цене газа).Думаю будет стагнация. И конкретно у нас - в евро.Кстати, начались продажи в 3-м доме ОболоньСкай. Уровень котлована. Озвученная цена заставила задуматься над некоторыми фактами. Привожу данные со слов людей, которые покупали квартиры и которым я доверяю. Другие данные - узнавал/оплачивал сам.Итак, данные по 4-м однотипным домам по квартирам первой ценовой категории (продавцы именно так и делят квартиры в этих домах, - на "нормальные квартиры" и "шлак")дом (на Малиновского. Цена на уровне котлована ~1000 евро. Товарищ покупал в 2013 за полгода до сдачи за 1235 евро.дом (Оболонском пр. 1, к1) цена на котловане ~1000 евро (тогда курс евро/доллар 1,1). За ~полгода до сдачи (лето-осень 2017) цена 1200-1250 евро.дом (Обол. пр.1 , к2) цена котлована ~1000 евро. Я брал в конце весны с рассрочкой на лето (было построено 8 этажей) за ~1070 евро. Уже сейчас "нормальные" квартиры в этом доме дороже (или их нет)дом (Обол. пр.1 к3) на прошлой неделе озвучили цену. 35000 гривен. Или ~1000 евро.Отака фигня, малята....