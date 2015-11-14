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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 655
Висота стель
4%
26
Гарний вигляд з вікон
10%
63
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
140
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
51
Раціональне планування та метраж
16%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
127
Якість будівництва
15%
98
Всього голосів : 655
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:34

15000 трёшка на Большевике против 10 000 однушка в патриотик

Шулявка!!! Вул. Вадима Гетьмана 1а.
Здається кімната в чудовій 3-кімнатній квартирі без господарів, без комісії. У 2-х інших кімнатах живу я і мій друг.

До метро - 2 хвилини пішки. Новобудова, хороший ремонт, кондиціонери, бойлер, вся техніка є. Будинок під цілодобовою охороною, 3 ліфти. Транспортна розв'язка - "хоч куди". Навпроти будинку ТРЦ Космополіт (Більшовик), кінотеатр, льодовий каток, безліч магазинів і кафе. У сусідньому будинку Макдональдс, недалеко Пузата Хата. За 100м від будинку цілодобовий Сільпо. 10 хвилин пішки до фітнес-клубу Спортлайф. Також в пішій доступності 3 університети: КПІ, КНЕУ та Богомольця.

В кімнаті є двоспальне ліжко, шафа-купе, стіл, стілець, кондиціонер. Ціна кімнати 5000 + 1/3 частина комуналки.
А також заставна сума 5000.

Вся квартира 100 м2. Місця вистачає з головою. Є 2 повноцінних санвузли. Повірте, в умовах співжиття це мега зручно. Випереджаючи питання по комуналці, скажу що на будинок встановлений теплолічильник, сума в зимовий період була на рівні 2-кімнатної хрущовки.

Наші умови:
- залізобетонна своєчасність оплати,
- охайність і обов'язкова щотижневе прибирання,
- без шкідливих звичок
- повага до особистого простору.

У нас є система по якій ми підтримуємо чистоту в квартирі. Є 3 загальні зони: кухня, хол і санвузли. І є 3 кімнати). Отже, щотижня ми робимо прибирання всієї квартири поперемінно міняючись зонами. Все просто, дієво і перевірено.
А ще у нас не комуналка, а дружня атмосфера і ми будемо раді товариській адекватній людині. Кімната вільна і чекає нового сусіда.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:37

10 000 однушка в патриотике... правда?

Cдам 2х комнатную квартиру в центре,.ул.Владимирская ,район ул.Саксаганского,рядом ст.метро Льва Толстого или Олимпийская 10 мин. ,царский дом,потолки 3.20 общая площадь 53 кв.м.,1 этаж ,комнаты раздельные 21 и 13 кв.м.,кухня 8 м.,жб перекрытия ,стены кирпичные 80 см,окна в тихий зелёный двор,чистый подъезд ,дверь на домофоне,есть кондиционер,бронедверь ,можем сдать по комнатам ,цена 11500 плюс к.у..
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сдам просторную уютную 2-х ком квартиру с качественным ремонтом на ул. Вишняковская,5б. Комнаты раздельные. В квартире есть все- кондиционеры, подогрев полов, посудомоечная машина. Цена 11000 грн.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:43

Ссылок нет на эти ништяки?
это из "секретной базы"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 23:03

  Прохожий написав:Ссылок нет на эти ништяки?
это из "секретной базы"?

https://www.facebook.com/groups/4451994 ... cation=ufi
https://www.facebook.com/groups/4451994 ... 895050747/
https://www.facebook.com/groups/4451994 ... 751883828/
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Оранжевый-хит сезона
 
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