Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Шулявка!!! Вул. Вадима Гетьмана 1а. Здається кімната в чудовій 3-кімнатній квартирі без господарів, без комісії. У 2-х інших кімнатах живу я і мій друг.
До метро - 2 хвилини пішки. Новобудова, хороший ремонт, кондиціонери, бойлер, вся техніка є. Будинок під цілодобовою охороною, 3 ліфти. Транспортна розв'язка - "хоч куди". Навпроти будинку ТРЦ Космополіт (Більшовик), кінотеатр, льодовий каток, безліч магазинів і кафе. У сусідньому будинку Макдональдс, недалеко Пузата Хата. За 100м від будинку цілодобовий Сільпо. 10 хвилин пішки до фітнес-клубу Спортлайф. Також в пішій доступності 3 університети: КПІ, КНЕУ та Богомольця.
В кімнаті є двоспальне ліжко, шафа-купе, стіл, стілець, кондиціонер. Ціна кімнати 5000 + 1/3 частина комуналки. А також заставна сума 5000.
Вся квартира 100 м2. Місця вистачає з головою. Є 2 повноцінних санвузли. Повірте, в умовах співжиття це мега зручно. Випереджаючи питання по комуналці, скажу що на будинок встановлений теплолічильник, сума в зимовий період була на рівні 2-кімнатної хрущовки.
Наші умови: - залізобетонна своєчасність оплати, - охайність і обов'язкова щотижневе прибирання, - без шкідливих звичок - повага до особистого простору.
У нас є система по якій ми підтримуємо чистоту в квартирі. Є 3 загальні зони: кухня, хол і санвузли. І є 3 кімнати). Отже, щотижня ми робимо прибирання всієї квартири поперемінно міняючись зонами. Все просто, дієво і перевірено. А ще у нас не комуналка, а дружня атмосфера і ми будемо раді товариській адекватній людині. Кімната вільна і чекає нового сусіда.
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