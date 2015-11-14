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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:37
10 000 однушка в патриотике... правда?
Cдам 2х комнатную квартиру в центре,.ул.Владимирская ,район ул.Саксаганского,рядом ст.метро Льва Толстого или Олимпийская 10 мин. ,царский дом,потолки 3.20 общая площадь 53 кв.м.,1 этаж ,комнаты раздельные 21 и 13 кв.м.,кухня 8 м.,жб перекрытия ,стены кирпичные 80 см,окна в тихий зелёный двор,чистый подъезд ,дверь на домофоне,есть кондиционер,бронедверь ,можем сдать по комнатам ,цена 11500 плюс к.у..
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Додано: Сер 21 лют, 2018 22:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сдам просторную уютную 2-х ком квартиру с качественным ремонтом на ул. Вишняковская,5б. Комнаты раздельные. В квартире есть все- кондиционеры, подогрев полов, посудомоечная машина. Цена 11000 грн.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 22:43
Ссылок нет на эти ништяки?
это из "секретной базы"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 21 лют, 2018 23:03
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Додано: Сер 21 лют, 2018 23:15
Типа такого
1 комнатную квартиру
Оболонский район
Ул.Петра Калнышевского(Майорова) 5
5500+коммунальные
Короче нада брать !
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Сер 21 лют, 2018 23:35
аааа
там чувак из SV Development сказал, дословно "а недвижимость, хотя это сейчас и не прибыльная инвестиция, в ближайшие 3-5 лет на ней нельзя будет заработать... "
короче, сушите лапти
Додано: Чет 22 лют, 2018 00:05
ЖК Taryan Towers
Народ, что скажите про этот комплекс? ЖК Taryan Towers
От вида аж дух захватывает!
ЛУН.ЮА пишет, что есть однокомнатные, по 63кв.м. по 3200000грн (получается по 118тыс дол, или 1,9тыс дол за 1кв.м.).
Имеет ли смысл покупать под аренду? Какая там может быть аренда?
Додано: Чет 22 лют, 2018 00:07
Привет Респект00
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Додано: Чет 22 лют, 2018 03:14
Это стоимость площадей на нижних этажах. Эффект огромных окон может быть несклько компенсирован, тем что выходить они будут на балконы старой застройки, часто не очень живописные. Есть сомнения, что спрос на данных сегмент в аренде высок (буду рад услышать/обсудить противоположные мнения.
Додано: Чет 22 лют, 2018 09:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
при чём здесь "поклонник СССР"? Вы бы для начала со структурой расходов на ж/д ознакомились, статьями калькуляции затрат, а потом бы уже делали выводы. В СССР было полно дармовой силы, которая тогда всё обсчитала. Что, за 50-40 лет изменились подходы пассажиров к поездкам? Едешь одну станцию или 4-ж/д ( и метро)-одинаково по барабану.
То что Вы с Максом предлагаете-это всего лишь перераспределение средств, а не дополнительный заработок. Дополнительный заработок-исключительно повышение проезда. Пусть повышают, я двумя руками "за". Только почему то на протяжении более, чем десяток лет у всех градоначальников смелости не хватает это сделать
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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