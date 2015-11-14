Додано: Чет 22 лют, 2018 09:29

hume написав: Сержик, я понимаю, что вы поклонник ссср, но с совка прошло уже практически 30 лет. Все, кроме Киева конечно же, сделали огромнейший рывок в урбанистике. Нужно догонять как то (а то стыдно), корупция тормозит нас приблизительно как парашут тормозит бегуна спринтера. Думаю сделать прибыльным кп метрополитен вполне реально, дотации там смешные (благодаря рекламе), но зачем?!?! жетончики наше всё Сержик, я понимаю, что вы поклонник ссср, но с совка прошло уже практически 30 лет. Все, кроме Киева конечно же, сделали огромнейший рывок в урбанистике. Нужно догонять как то (а то стыдно), корупция тормозит нас приблизительно как парашут тормозит бегуна спринтера. Думаю сделать прибыльным кп метрополитен вполне реально, дотации там смешные (благодаря рекламе), но зачем?!?! жетончики наше всё

при чём здесь "поклонник СССР"? Вы бы для начала со структурой расходов на ж/д ознакомились, статьями калькуляции затрат, а потом бы уже делали выводы. В СССР было полно дармовой силы, которая тогда всё обсчитала. Что, за 50-40 лет изменились подходы пассажиров к поездкам? Едешь одну станцию или 4-ж/д ( и метро)-одинаково по барабану.То что Вы с Максом предлагаете-это всего лишь перераспределение средств, а не дополнительный заработок. Дополнительный заработок-исключительно повышение проезда. Пусть повышают, я двумя руками "за". Только почему то на протяжении более, чем десяток лет у всех градоначальников смелости не хватает это сделать