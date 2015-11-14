RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 413414415416>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 660
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
141
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
52
Раціональне планування та метраж
16%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
127
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:37

10 000 однушка в патриотике... правда?

Cдам 2х комнатную квартиру в центре,.ул.Владимирская ,район ул.Саксаганского,рядом ст.метро Льва Толстого или Олимпийская 10 мин. ,царский дом,потолки 3.20 общая площадь 53 кв.м.,1 этаж ,комнаты раздельные 21 и 13 кв.м.,кухня 8 м.,жб перекрытия ,стены кирпичные 80 см,окна в тихий зелёный двор,чистый подъезд ,дверь на домофоне,есть кондиционер,бронедверь ,можем сдать по комнатам ,цена 11500 плюс к.у..
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 18006
З нами з: 20.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сдам просторную уютную 2-х ком квартиру с качественным ремонтом на ул. Вишняковская,5б. Комнаты раздельные. В квартире есть все- кондиционеры, подогрев полов, посудомоечная машина. Цена 11000 грн.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 18006
З нами з: 20.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:43

Ссылок нет на эти ништяки?
это из "секретной базы"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9219
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 23:03

  Прохожий написав:Ссылок нет на эти ништяки?
это из "секретной базы"?

https://www.facebook.com/groups/4451994 ... cation=ufi
https://www.facebook.com/groups/4451994 ... 895050747/
https://www.facebook.com/groups/4451994 ... 751883828/
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 18006
З нами з: 20.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 23:15

  Прохожий написав:Ссылок нет на эти ништяки?
это из "секретной базы"?

Типа такогоЗображення


1 комнатную квартиру
Оболонский район
Ул.Петра Калнышевского(Майорова) 5
5500+коммунальные

Короче нада брать !
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12335
З нами з: 27.10.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 23:35

  airmax78 написав:
  Amat написав:
  rusramzik написав:https://www.youtube.com/watch?v=-0DjenSo6gw может не все еще видели!


Хорошая пресс-конференция

"Рынок аренды - это рынок арендатора". Хоть для меня скоро будет не актуально, но как же приятно это слышать.


аааа
там чувак из SV Development сказал, дословно "а недвижимость, хотя это сейчас и не прибыльная инвестиция, в ближайшие 3-5 лет на ней нельзя будет заработать... "

короче, сушите лапти
baraka
 
Повідомлень: 4380
З нами з: 09.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 00:05

ЖК Taryan Towers

Народ, что скажите про этот комплекс? ЖК Taryan Towers

От вида аж дух захватывает!

https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2

ЛУН.ЮА пишет, что есть однокомнатные, по 63кв.м. по 3200000грн (получается по 118тыс дол, или 1,9тыс дол за 1кв.м.).

Имеет ли смысл покупать под аренду? Какая там может быть аренда?
richbitch
 
Повідомлень: 12
З нами з: 27.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 00:07

  richbitch написав:Народ, что скажите про этот комплекс? ЖК Taryan Towers

От вида аж дух захватывает!

https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2

ЛУН.ЮА пишет, что есть однокомнатные, по 63кв.м. по 3200000грн (получается по 118тыс дол, или 1,9тыс дол за 1кв.м.).

Имеет ли смысл покупать под аренду? Какая там может быть аренда?

Привет Респект00
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 18006
З нами з: 20.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 03:14

  richbitch написав:Народ, что скажите про этот комплекс? ЖК Taryan Towers

От вида аж дух захватывает!

https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2

ЛУН.ЮА пишет, что есть однокомнатные, по 63кв.м. по 3200000грн (получается по 118тыс дол, или 1,9тыс дол за 1кв.м.).

Имеет ли смысл покупать под аренду? Какая там может быть аренда?


Это стоимость площадей на нижних этажах. Эффект огромных окон может быть несклько компенсирован, тем что выходить они будут на балконы старой застройки, часто не очень живописные. Есть сомнения, что спрос на данных сегмент в аренде высок (буду рад услышать/обсудить противоположные мнения.
pret
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Сержик, я понимаю, что вы поклонник ссср, но с совка прошло уже практически 30 лет. Все, кроме Киева конечно же, сделали огромнейший рывок в урбанистике. Нужно догонять как то (а то стыдно), корупция тормозит нас приблизительно как парашут тормозит бегуна спринтера. Думаю сделать прибыльным кп метрополитен вполне реально, дотации там смешные (благодаря рекламе), но зачем?!?! жетончики наше всё

при чём здесь "поклонник СССР"? Вы бы для начала со структурой расходов на ж/д ознакомились, статьями калькуляции затрат, а потом бы уже делали выводы. В СССР было полно дармовой силы, которая тогда всё обсчитала. Что, за 50-40 лет изменились подходы пассажиров к поездкам? Едешь одну станцию или 4-ж/д ( и метро)-одинаково по барабану.
То что Вы с Максом предлагаете-это всего лишь перераспределение средств, а не дополнительный заработок. Дополнительный заработок-исключительно повышение проезда. Пусть повышают, я двумя руками "за". Только почему то на протяжении более, чем десяток лет у всех градоначальников смелости не хватает это сделать
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7646
З нами з: 10.06.11
Подякував: 143 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 413414415416>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1010, 1011, 1012
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10119 1858588
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 18:08
hume
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 19198
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20872)
22.02.2018 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.