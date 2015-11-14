На протяжении 2014-2017 годов застройщикам и физическим лицам было передано для жилищного строительства из собственности города Киева 196,68 гектаров земли.



Из них порядка 120 гектаров получили юридические компании, преимущественно - застройщики.



Наибольшая площадь была выделена КП "Спецжитлофонд", которое получило 8 участков суммарной площадью 20,2 гектара.



ЧАО "НЕО ВІТА", занимающаяся высотным строительством на Березняках, получила два участка суммарной площадью 19,84 гектаров.



ХК "Київміськбуд" - более десятка участков суммарной площадью 13,75 гектаров.



ООО "СІА" - два участка суммарной площадью 8,1 гектаров.



Более 5 гектаров получили под жилищное строительство также ТОВ "Княжий затон", ЧП "Верона 9", ООО "Інтерстрой груп" и ООО "Капітал Схід".



В то же время, масштабное строительство ООО "Комплекс Рыбальский" взяло из городского фонда лишь 3,45 гектара.



Есть и не совсем обычные получатели. Так, под строительство комплекса 19-22-этажных домов было выделено 3,11 гектара земли предприятию "Укрпромтеплиця", которое в решениях Киевсовета значилось как "не работающее".



Еще 76 гектаров земли было выделено в 2014-2017 годах под жилищное строительство физическим лицам. 756 человек получили для этих целей в среднем по 0,1 гектара. Таким образом можно говорить о раздаче гражданам под строительство по 1,5 гектара киевской земли ежемесячно. При этом зачастую речь идет о легализации жилищных объектов, уже поставленных физлицами на киевской земле самостоятельно.



Приводим полный список получателей земли под жилищное строительство в 2014-2017 годах: