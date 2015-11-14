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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 414415416417>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 660
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
141
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
52
Раціональне планування та метраж
16%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
127
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:56

просто статистика.
Если есть возможность сравнивать с прошлыми периодами, можно делать выводы о росте или падении интереса застройщиков к своему делу
На протяжении 2014-2017 годов застройщикам и физическим лицам было передано для жилищного строительства из собственности города Киева 196,68 гектаров земли.

Из них порядка 120 гектаров получили юридические компании, преимущественно - застройщики.

Наибольшая площадь была выделена КП "Спецжитлофонд", которое получило 8 участков суммарной площадью 20,2 гектара.

ЧАО "НЕО ВІТА", занимающаяся высотным строительством на Березняках, получила два участка суммарной площадью 19,84 гектаров.

ХК "Київміськбуд" - более десятка участков суммарной площадью 13,75 гектаров.

ООО "СІА" - два участка суммарной площадью 8,1 гектаров.

Более 5 гектаров получили под жилищное строительство также ТОВ "Княжий затон", ЧП "Верона 9", ООО "Інтерстрой груп" и ООО "Капітал Схід".

В то же время, масштабное строительство ООО "Комплекс Рыбальский" взяло из городского фонда лишь 3,45 гектара.

Есть и не совсем обычные получатели. Так, под строительство комплекса 19-22-этажных домов было выделено 3,11 гектара земли предприятию "Укрпромтеплиця", которое в решениях Киевсовета значилось как "не работающее".

Еще 76 гектаров земли было выделено в 2014-2017 годах под жилищное строительство физическим лицам. 756 человек получили для этих целей в среднем по 0,1 гектара. Таким образом можно говорить о раздаче гражданам под строительство по 1,5 гектара киевской земли ежемесячно. При этом зачастую речь идет о легализации жилищных объектов, уже поставленных физлицами на киевской земле самостоятельно.

Приводим полный список получателей земли под жилищное строительство в 2014-2017 годах:

https://ukranews.com/publication/2351-u ... luchateley
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:20

  Оранжевый-хит сезона написав:Шулявка!!! Вул. Вадима Гетьмана 1а.
Здається кімната в чудовій 3-кімнатній квартирі без господарів, без комісії. У 2-х інших кімнатах живу я і мій друг.

До метро - 2 хвилини пішки. Новобудова, хороший ремонт, кондиціонери, бойлер, вся техніка є. Будинок під цілодобовою охороною, 3 ліфти. Транспортна розв'язка - "хоч куди". Навпроти будинку ТРЦ Космополіт (Більшовик), кінотеатр, льодовий каток, безліч магазинів і кафе. У сусідньому будинку Макдональдс, недалеко Пузата Хата. За 100м від будинку цілодобовий Сільпо. 10 хвилин пішки до фітнес-клубу Спортлайф. Також в пішій доступності 3 університети: КПІ, КНЕУ та Богомольця.

В кімнаті є двоспальне ліжко, шафа-купе, стіл, стілець, кондиціонер. Ціна кімнати 5000 + 1/3 частина комуналки.
А також заставна сума 5000.

Вся квартира 100 м2. Місця вистачає з головою. Є 2 повноцінних санвузли. Повірте, в умовах співжиття це мега зручно. Випереджаючи питання по комуналці, скажу що на будинок встановлений теплолічильник, сума в зимовий період була на рівні 2-кімнатної хрущовки.

Наші умови:
- залізобетонна своєчасність оплати,
- охайність і обов'язкова щотижневе прибирання,
- без шкідливих звичок
- повага до особистого простору.

У нас є система по якій ми підтримуємо чистоту в квартирі. Є 3 загальні зони: кухня, хол і санвузли. І є 3 кімнати). Отже, щотижня ми робимо прибирання всієї квартири поперемінно міняючись зонами. Все просто, дієво і перевірено.
А ще у нас не комуналка, а дружня атмосфера і ми будемо раді товариській адекватній людині. Кімната вільна і чекає нового сусіда.

...мабуть, шукають на ту кімнату дівчинку-судентку :roll: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продажа 50 000 долларов http://meget.kiev.ua/arenda-pomescheniy ... rettyPhoto
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:30

  Lil Jo написав:Никакой схемы нет.

Не постесняйтесь и наберите по номеру из объявления и услышите цену за квадрат в однушках от 48 до 58 м. кв. в 1000$ за квадрат, что на 1000 грн. больше цены сайта.

Это вам еще о налогах не рассказали. Если текущий хозяин оформил право собственности, то Наверняка захочет на вас хоть частично переложить свои 5%, по крайней мере я с этим при поиске сталкивался, но посылал таких продаванов.

Не забываем и о комиссии риелтора, ведь на звонки он отвечает, а значит, по его мнению, уже заслужил свой процент.
Цены аэродромов не уточнял.


А что по-вашему ? Предлагается 27 квартир .
Не может спекулянт-инвестор столько выкупить.
Почему на сайте остались только 1к по 56 м2, а в объявлении речь идет о 1-2-3 к. ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:40

  vladimir07 написав:
  Lil Jo написав:Никакой схемы нет.

А что по-вашему ? Предлагается 27 квартир .
Не может спекулянт-инвестор столько выкупить.
Почему на сайте остались только 1к по 56 м2, а в объявлении речь идет о 1-2-3 к. ?

про 27 квартир в этом доме указано было еще 2 мес назад и на других сайтах, типа эксклюзив у одного продавца.
Думаю, просто не заботятся о тексте объявлений. Неподалёку L-квартал, готовый, посимпатичнее и от 28 000 грн за метр, как указано на сайте. Но у дороги и дурацкий дом внутри двора, окно в окно...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 14:15

  vladimir07 написав:
  Lil Jo написав:Никакой схемы нет.

Не постесняйтесь и наберите по номеру из объявления и услышите цену за квадрат в однушках от 48 до 58 м. кв. в 1000$ за квадрат, что на 1000 грн. больше цены сайта.

Это вам еще о налогах не рассказали. Если текущий хозяин оформил право собственности, то Наверняка захочет на вас хоть частично переложить свои 5%, по крайней мере я с этим при поиске сталкивался, но посылал таких продаванов.

Не забываем и о комиссии риелтора, ведь на звонки он отвечает, а значит, по его мнению, уже заслужил свой процент.
Цены аэродромов не уточнял.


А что по-вашему ? Предлагается 27 квартир .
Не может спекулянт-инвестор столько выкупить.
Почему на сайте остались только 1к по 56 м2, а в объявлении речь идет о 1-2-3 к. ?


У комплекса 2 застройщика, старый (кийбуд, выкопал яму и всьо) и геос, который смог.
Видимо, это объява кийбуда, который попридержал недвижку и реализует уже в готором доме.
Oak
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:25

  Oak написав:
  vladimir07 написав:
  Lil Jo написав:Никакой схемы нет.

Не постесняйтесь и наберите по номеру из объявления и услышите цену за квадрат в однушках от 48 до 58 м. кв. в 1000$ за квадрат, что на 1000 грн. больше цены сайта.

Это вам еще о налогах не рассказали. Если текущий хозяин оформил право собственности, то Наверняка захочет на вас хоть частично переложить свои 5%, по крайней мере я с этим при поиске сталкивался, но посылал таких продаванов.

Не забываем и о комиссии риелтора, ведь на звонки он отвечает, а значит, по его мнению, уже заслужил свой процент.
Цены аэродромов не уточнял.


А что по-вашему ? Предлагается 27 квартир .
Не может спекулянт-инвестор столько выкупить.
Почему на сайте остались только 1к по 56 м2, а в объявлении речь идет о 1-2-3 к. ?


У комплекса 2 застройщика, старый (кийбуд, выкопал яму и всьо) и геос, который смог.
Видимо, это объява кийбуда, который попридержал недвижку и реализует уже в готором доме.

Да, Кийбуд продаёт в Женеве от Геоса, и в Династии от Ковальской. А скоро ещё и Воскресенке будет строить и продавать.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07 написав:Почему на сайте остались только 1к по 56 м2, а в объявлении речь идет о 1-2-3 к. ?

Потому, что это ре квартиры Геоса. Но выше уже расписали про наличие Кийбуда.


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Lil Jo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:23

Копенгаген. Так выглядит центральный район (квартальная застройка) без всяких злоебучих 30 этажных фаллосов
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hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Копенгаген. Так выглядит центральный район (квартальная застройка) без всяких злоебучих 30 этажных фаллосов

С видовыми квартирами не густо. Все окна в окна и дворы-колодцы. Летом можно слышать что смотрит сосед напротив по телевизору.
Наверное застраивался, когда еще не было массовых технологий высотного строительства. Во времена сталинок.
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