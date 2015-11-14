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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 414415416417

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 660
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
141
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
52
Раціональне планування та метраж
16%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
127
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Копенгаген. Так выглядит центральный район

Все плотненько упаковано, негде втулить свечку, да и промзон в центральной части нет.
Кстати, сколько населения в курсе?
Да и ну его этот Копенгаген, климат ужасный, круглый год холодно и сыро 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:42

  Долярчик написав:.а що то сьогодні з гілочкою, що тільки ОДНА сторіночка?
......потерли?....."замуровалі, дємони!"

Тема стала неактуальной для аудитории.
Поэтому в теме или оффтоп, или 1 страничка.
Спокойно и стабильно как на кладбище :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:круглый год холодно и сыро

Так это ж круто! :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:05

  J_P написав:
  zahar_ написав:Покупатель на Троещине "улыбается и машет" фейслесс. ..Заодно показывает "дулю" Джи_пи.

Захар, я рад, что вы вы выучили английский алфавит, посему и я перестаю кривлять

-Вовочка, ну почему "улятели", почему? -А клявать было нечего, вот и улятели (с)
где-то так:
-Почему Джи, а не Джей?
-А потому что всю жизнь кажу JVC!!
:mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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