Все плотненько упаковано, негде втулить свечку, да и промзон в центральной части нет.
Кстати, сколько населения в курсе?
Да и ну его этот Копенгаген, климат ужасный, круглый год холодно и сыро
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все плотненько упаковано, негде втулить свечку, да и промзон в центральной части нет.
Кстати, сколько населения в курсе?
Да и ну его этот Копенгаген, климат ужасный, круглый год холодно и сыро
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:42
Тема стала неактуальной для аудитории.
Поэтому в теме или оффтоп, или 1 страничка.
Спокойно и стабильно как на кладбище
Всё IMHO
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:05
-Вовочка, ну почему "улятели", почему? -А клявать было нечего, вот и улятели (с)
где-то так:
-Почему Джи, а не Джей?
-А потому что всю жизнь кажу JVC!!
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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