Все плотненько упаковано, негде втулить свечку, да и промзон в центральной части нет.
Кстати, сколько населения в курсе?
Да и ну его этот Копенгаген, климат ужасный, круглый год холодно и сыро
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все плотненько упаковано, негде втулить свечку, да и промзон в центральной части нет.
Кстати, сколько населения в курсе?
Да и ну его этот Копенгаген, климат ужасный, круглый год холодно и сыро
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:42
Тема стала неактуальной для аудитории.
Поэтому в теме или оффтоп, или 1 страничка.
Спокойно и стабильно как на кладбище
Всё IMHO
Додано: Чет 22 лют, 2018 22:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:46
Конечно в курсе, там вся Дания чуть больше Киева. Но основной посыл это этажность исторического центра, которую не нужно нарушать. По прежнему считаю основным преимуществом высотной застройки - это видовые квартиры, всё. Конечно есть ещё вариант - привязывать паркоместа к квартирам и продавать сугубо вместе, но это не для нас.)
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:51
Он и сейчас так застраивается. Увы, но квартальная застройка не подразумевает видовых квартир, если только дом не на берегу. Я как то кидал фотку из квартиры в ЖК Рыбальский, соседи будут очень близки. Но тем не менее квартальная застройка очень продумана
Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дарницьке соцмісто: як артилерійський полігон перетворювали на «рай для робітників»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:53
Вчера вечером проезжал мимо дома Щербаковского 52, специально присмотрелся - признаки жизни только на первых бизнес этажах, выше ни одно окно не светится, хотя в некоторых квартирах балконы постеклить успели. Ещё месяц назад признаки жизни были. Произошел откат - электричество отключили уже после сдачи дома, совсем. Мощность подстанции недостаточная чтобы питать весь дом одновременно:)
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:49
Какая то полная апатия на форуме, при том что реально начинается рост.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:01
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пятничное фото
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Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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