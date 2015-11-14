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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 414415416417

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 660
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
141
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
52
Раціональне планування та метраж
16%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
127
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Копенгаген. Так выглядит центральный район

Все плотненько упаковано, негде втулить свечку, да и промзон в центральной части нет.
Кстати, сколько населения в курсе?
Да и ну его этот Копенгаген, климат ужасный, круглый год холодно и сыро 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:42

  Долярчик написав:.а що то сьогодні з гілочкою, що тільки ОДНА сторіночка?
......потерли?....."замуровалі, дємони!"

Тема стала неактуальной для аудитории.
Поэтому в теме или оффтоп, или 1 страничка.
Спокойно и стабильно как на кладбище :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:круглый год холодно и сыро

Так это ж круто! :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:46

  Прохожий написав:
  hume написав:Копенгаген. Так выглядит центральный район

Все плотненько упаковано, негде втулить свечку, да и промзон в центральной части нет.
Кстати, сколько населения в курсе?
Да и ну его этот Копенгаген, климат ужасный, круглый год холодно и сыро 8)

Конечно в курсе, там вся Дания чуть больше Киева. Но основной посыл это этажность исторического центра, которую не нужно нарушать. По прежнему считаю основным преимуществом высотной застройки - это видовые квартиры, всё. Конечно есть ещё вариант - привязывать паркоместа к квартирам и продавать сугубо вместе, но это не для нас.)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:51

  Vlad442 написав:
  hume написав:Копенгаген. Так выглядит центральный район (квартальная застройка) без всяких злоебучих 30 этажных фаллосов

С видовыми квартирами не густо. Все окна в окна и дворы-колодцы. Летом можно слышать что смотрит сосед напротив по телевизору.
Наверное застраивался, когда еще не было массовых технологий высотного строительства. Во времена сталинок.

Он и сейчас так застраивается. Увы, но квартальная застройка не подразумевает видовых квартир, если только дом не на берегу. Я как то кидал фотку из квартиры в ЖК Рыбальский, соседи будут очень близки. Но тем не менее квартальная застройка очень продумана
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дарницьке соцмісто: як артилерійський полігон перетворювали на «рай для робітників»

https://hmarochos.kiev.ua/2018/02/22/da ... obitnikiv/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:53

Вчера вечером проезжал мимо дома Щербаковского 52, специально присмотрелся - признаки жизни только на первых бизнес этажах, выше ни одно окно не светится, хотя в некоторых квартирах балконы постеклить успели. Ещё месяц назад признаки жизни были. Произошел откат - электричество отключили уже после сдачи дома, совсем. Мощность подстанции недостаточная чтобы питать весь дом одновременно:)
http://podrobnosti.ua/2225141-zabudovni ... -vdeo.html
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:49

Какая то полная апатия на форуме, при том что реально начинается рост.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:01

  Оранжевый-хит сезона написав:Какая то полная апатия на форуме, при том что реально начинается рост.

Вы перепутали тему, здесь обсуждают обвал! О каком росте может быть речь в клоаке цивилизации?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пятничное фотоЗображення

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Оранжевый-хит сезона
 
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