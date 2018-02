Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:07





https://hmarochos.kiev.ua/2018/02/22/da ... obitnikiv/ Дарницьке соцмісто: як артилерійський полігон перетворювали на «рай для робітників»

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.