Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Как и прогнозировалось - за хрущик в вифлиемскае будут бить в морду, за современное будут просить норм деньги.
Шота не понял - влад сказал что буит дорожать. "Семейный совет" уже поставил прелестную трёшку за 40 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Антею передаёт привет стоянка с угла Братиславской и Ш. Алейхама. ТАм где снесли последние мафы зачистили територию и продлили стоянку где-то на 30% от преведущих размеров. Жду что туда переселятся "бунтівники" с угла Милютенко и Ш.Алейхема. Хотя на всякий случай попкорна можете подкупить.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Как и прогнозировалось - за хрущик в вифлиемскае будут бить в морду, за современное будут просить норм деньги.
Шота не понял - влад сказал что буит дорожать. "Семейный совет" уже поставил прелестную трёшку за 40 куе.
смотрю вам не дают покоя лавры Полного кавалера Ваганычей срочно укатывайте "семейный совет" на 28-29, иначе через пол-года макс 25 или "в морду"
Неа. Влад сказал буит дорожай. Чувак шарит в динамике сто пудов. Видать ему "интеграл" видение даёт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Антею передаёт привет стоянка с угла Братиславской и Ш. Алейхама. ТАм где снесли последние мафы зачистили територию и продлили стоянку где-то на 30% от преведущих размеров. Жду что туда переселятся "бунтівники" с угла Милютенко и Ш.Алейхема. Хотя на всякий случай попкорна можете подкупить.
Жильцы с Милютенко 23 пакуют чемоданы в предвкушении, а некоторые даже заказали мебельные фургоны, не дожидаясь котлована