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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 419420421422>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 660
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
141
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
52
Раціональне планування та метраж
16%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
127
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:58

  Первый написав:
  Chatbot написав:
  VladPL написав:Chatbot
Это что?

https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
Абсолютно шикарный комплекс. "Мы строили, строили, и наконец... построим!"

Как и прогнозировалось - за хрущик в вифлиемскае будут бить в морду, за современное будут просить норм деньги.

Шота не понял - влад сказал что буит дорожать.
"Семейный совет" уже поставил прелестную трёшку за 40 куе. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:51

Укробудіндустрія клепає типові "неохрущі". Через 20 років вони будуть в такому ж стані, як нинішні " хрущі" http://domik.ua/novosti/appleNewsPage-255197.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:52

  zahar_ написав:
  Первый написав:Как и прогнозировалось - за хрущик в вифлиемскае будут бить в морду, за современное будут просить норм деньги.

Шота не понял - влад сказал что буит дорожать.
"Семейный совет" уже поставил прелестную трёшку за 40 куе. :mrgreen:

смотрю вам не дают покоя лавры Полного кавалера Ваганычей :mrgreen:
срочно укатывайте "семейный совет" на 28-29, иначе через пол-года макс 25 или "в морду"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:54

Антею передаёт привет стоянка с угла Братиславской и Ш. Алейхама. ТАм где снесли последние мафы зачистили територию и продлили стоянку где-то на 30% от преведущих размеров.
Жду что туда переселятся "бунтівники" с угла Милютенко и Ш.Алейхема.
Хотя на всякий случай попкорна можете подкупить. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:58

  Прохожий написав:
  zahar_ написав:
  Первый написав:Как и прогнозировалось - за хрущик в вифлиемскае будут бить в морду, за современное будут просить норм деньги.

Шота не понял - влад сказал что буит дорожать.
"Семейный совет" уже поставил прелестную трёшку за 40 куе. :mrgreen:

смотрю вам не дают покоя лавры Полного кавалера Ваганычей :mrgreen:
срочно укатывайте "семейный совет" на 28-29, иначе через пол-года макс 25 или "в морду"

Неа. Влад сказал буит дорожай. Чувак шарит в динамике сто пудов. :mrgreen:
Видать ему "интеграл" видение даёт. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:21

  zahar_ написав:Антею передаёт привет стоянка с угла Братиславской и Ш. Алейхама. ТАм где снесли последние мафы зачистили територию и продлили стоянку где-то на 30% от преведущих размеров.
Жду что туда переселятся "бунтівники" с угла Милютенко и Ш.Алейхема.
Хотя на всякий случай попкорна можете подкупить. :wink:

Жильцы с Милютенко 23 пакуют чемоданы в предвкушении, а некоторые даже заказали мебельные фургоны, не дожидаясь котлована :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:19

Домік.уа перестав малювати "зростання" цін КРЖН.
Щось у лісі здохло?

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:41

Давненько коллеги не покупали недвигу. И вот один очнулся, куплена 2к 57кв на Обуховской от КГС. Делает ремонт.
speedsx
 
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Напомнило одного персонажа:

https://bzh.life/ua/lyudi/prepodavatel-v-studentskom-obscheezhtii

На особистому досвіді: Викладач, який живе в гуртожитку зі студентами
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:24

  Loft написав:Напомнило одного персонажа:

https://bzh.life/ua/lyudi/prepodavatel-v-studentskom-obscheezhtii

На особистому досвіді: Викладач, який живе в гуртожитку зі студентами

Какой ужОс... Хорошо, что автор статьи фотки заменил рисунками. Очень гуманно.
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