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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 419420421422

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 660
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
14
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
141
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
52
Раціональне планування та метраж
16%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
21
Ціна
19%
127
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 22:59

Про заробки таксистів в Куйові!
Дехто фейкував про ЗП таксистів в 1200-1500 дол/міс.

Реально ж:

"І ось він кидає все і їде на заробітки дальнобоєм кудись Чехію, бо заробити таксисту в Києві зараз в наших умовах нереально.

На круг виходить строго в нуль (в людей гроші перевелися), а якийсь більш-менш серйозний ремонт повністю вибиває його з сідла.

Він порахував, що вигідними скоро залишаться лише електромобілі й треба оновлювати парк."

http://uainfo.org/blognews/1519384931-z ... ealno.html
________________________________


"За словами чиновника трудова міграція – одна з найбільших загроз для держави після військової агресії. При цьому, за його словами, будівництво нових підприємств в країнах Східної Європи наразі безпосередньо розраховано на трудову міграцію з України.

Зубко наголосив, що навіть невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть можливість нікуди не їхати.

“Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату – ‎800-1000 євро"

"Вважаємо, якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень"
Тобто 570 дол/міс в середньому по Україні. Це абсолютно нереальна цифра для пшенично-олійної держави. :mrgreen:

https://informator.news/v-uryadi-nazval ... yu-evropy/

Я рекомендую нашим ріелторам, рожевоокулярним ІТшникам і бЫзнєсмєнам уважно вивчити таблицю ВВП на душу населення. І оцінити місце "потужної агро-держави" в світі.
А потім вже робити висновки про "дорожай" чи "дешевій". :mrgreen:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%9A%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 лют, 2018 23:32, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:03

  Frant написав:Він порахував, що вигідними скоро залишаться лише електромобілі.

Вопрос скорее к К-ц: а чей-то мне сегодня намекнули, что зарядить Лиф (на 80%) на чарджере Окко стоит под 300грн? :shock:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Готовьте тапочки"
Найман отметил, что "начнет реально трясти украинскую экономику, начиная где-то с сентября-октября 2018 года".

"Поэтому у украинцев, у бизнеса есть первое полугодие — подготовить тапочки, подстелить соломку, чтобы в конце 2018-го, в 2019-м году быть более спокойными перед очередной волной того цунами, которое уже приближается… неотвратимо", — сказал он.


Итак, демографические проблемы, отъезд специалистов, рост налоговой нагрузки, инфляция… А когда закончится "халява бесплатных денег" и начнется снижение мировых цен на сырье, предрек аналитик, то украинскую экономику "хлопнет буквально в считанные недели".
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/analytics/20171226/ ... efolt.html

Кто как готовится? И готовится ли вообще?

Я так понимаю что сейчас нужно продавать квартиры?

Но пока я вижу что все покупают - даже Оранжевый-хит-сезона купил на все деньги.

Что будем делать?
richbitch
 
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  #<1 ... 419420421422
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