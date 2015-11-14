Дехто фейкував про ЗП таксистів в 1200-1500 дол/міс.
Реально ж:
"І ось він кидає все і їде на заробітки дальнобоєм кудись Чехію, бо заробити таксисту в Києві зараз в наших умовах нереально.
На круг виходить строго в нуль (в людей гроші перевелися), а якийсь більш-менш серйозний ремонт повністю вибиває його з сідла.
Він порахував, що вигідними скоро залишаться лише електромобілі й треба оновлювати парк."
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"За словами чиновника трудова міграція – одна з найбільших загроз для держави після військової агресії. При цьому, за його словами, будівництво нових підприємств в країнах Східної Європи наразі безпосередньо розраховано на трудову міграцію з України.
Зубко наголосив, що навіть невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть можливість нікуди не їхати.
“Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату – 800-1000 євро"
"Вважаємо, якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень"
Тобто 570 дол/міс в середньому по Україні. Це абсолютно нереальна цифра для пшенично-олійної держави.
Я рекомендую нашим ріелторам, рожевоокулярним ІТшникам і бЫзнєсмєнам уважно вивчити таблицю ВВП на душу населення. І оцінити місце "потужної агро-держави" в світі.
А потім вже робити висновки про "дорожай" чи "дешевій".