Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"За словами чиновника трудова міграція – одна з найбільших загроз для держави після військової агресії. При цьому, за його словами, будівництво нових підприємств в країнах Східної Європи наразі безпосередньо розраховано на трудову міграцію з України.
Зубко наголосив, що навіть невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть можливість нікуди не їхати.
“Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату – 800-1000 євро"
"Вважаємо, якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень" Тобто 570 дол/міс в середньому по Україні. Це абсолютно нереальна цифра для пшенично-олійної держави.
Я рекомендую нашим ріелторам, рожевоокулярним ІТшникам і бЫзнєсмєнам уважно вивчити таблицю ВВП на душу населення. І оцінити місце "потужної агро-держави" в світі. А потім вже робити висновки про "дорожай" чи "дешевій".
"Готовьте тапочки" Найман отметил, что "начнет реально трясти украинскую экономику, начиная где-то с сентября-октября 2018 года".
"Поэтому у украинцев, у бизнеса есть первое полугодие — подготовить тапочки, подстелить соломку, чтобы в конце 2018-го, в 2019-м году быть более спокойными перед очередной волной того цунами, которое уже приближается… неотвратимо", — сказал он.
Итак, демографические проблемы, отъезд специалистов, рост налоговой нагрузки, инфляция… А когда закончится "халява бесплатных денег" и начнется снижение мировых цен на сырье, предрек аналитик, то украинскую экономику "хлопнет буквально в считанные недели".
"Готовьте тапочки" Найман отметил, что "начнет реально трясти украинскую экономику, начиная где-то с сентября-октября 2018 года".
"Поэтому у украинцев, у бизнеса есть первое полугодие — подготовить тапочки, подстелить соломку, чтобы в конце 2018-го, в 2019-м году быть более спокойными перед очередной волной того цунами, которое уже приближается… неотвратимо", — сказал он.
Итак, демографические проблемы, отъезд специалистов, рост налоговой нагрузки, инфляция… А когда закончится "халява бесплатных денег" и начнется снижение мировых цен на сырье, предрек аналитик, то украинскую экономику "хлопнет буквально в считанные недели".
Оранжевый-хит сезона А зачем? Захар же привёл таблицы доводов, что себестоимость монолита "па230" за метр. Так "штАА" либо доллар скоро "па45-50", либо продаваны будут при 28-29 продавать соответственно по 7-8тыс.метр. Новострой. В прицентралье.
richbitch написав:Я так понимаю что сейчас нужно продавать квартиры?
Их надо было продавать, когда доллар был еще по 8. А затем на все доллары купить гривны )
Ну это понятно, задним умом все крепки.
Но давайте в свете приведенных аргументов решим что делать именно сейчас - продавать или покупать, и почему?
Вы лично согласны с прогнозом Наймана?
Я лично впечатлился и начал думать, как мне "готовить тапочки перед цунами", раз уж я до этого не приготовился, когда курс был 8.
http://vybory.pravda.com.ua/articles/2018/02/23/7149571/ У нас побудовано соціальний ліфт для касти покидьків. І це свідомо побудована система. Бо якщо ці соціальні ліфти будуть працювати, то на зміну цим покидькам прийдуть нормальні люди. Ця влада буде опиратися і робити все можливе, щоб нормальних людей не було. Ця система працює на випередження.
тільки минулого року Україну залишили понад мільйон українців. Сто тисяч залишає Україну щомісяця, і питання не тільки в тому, що там високі зарплати – це взагалі розуміння майбутнього і якості життя”, – сказав Клімкін.
У цьому контексті він розповів, як кілька місяців тому відвідав польську школу в Івано-Франківську, де в 24 польських класах майже немає поляків, а вчаться тільки українці. За словами міністра, коли він питав школярів про їхні мрії, вони відповідали, що батьки націлюють їх на навчання у Польщі, а потім їхати далі.
Востаннє редагувалось Guineapig в Суб 24 лют, 2018 11:42, всього редагувалось 1 раз.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.