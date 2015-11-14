Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Интересный факт. ЖК КГС на Мостицкой купа квартир в продаже в готовых домах первых очередей. А у Столицы в первых очередях ЖК Варшавский - ФСЁ выкупили как тут тулят симпатики и "инвесторы" типа купившие там квартиры. Вывод. напрашывется - в Столица брешут что фсё выкупили в первыхх очередях. Просто столица даже часть первый кошелёк решила продавать через олх привлекая подставных для ухода от уплаты налогов в крупныхобъёмов и за счёт этой неуплаты налогов значительно увеличивая свою реальную прибыль.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Я так понимаю что сейчас нужно продавать квартиры?
Но пока я вижу что все покупают - даже Оранжевый-хит-сезона купил на все деньги.
Что будем делать?
Этот "эксперт" уже 15 лет меня удивляет, что его прогнозы не сбывались, или сбывались не так. До Охрименко ему конечно расти и расти.. Такое впечатление, что он берет некоторые мнения и стереотипы, которые есть в обществе и красиво литературным языком их озвучивает. При этом, собственно, комплексного анализа с учетом многих факторов нет. Посмотрим на этот прогноз. На самом деле не прогноз, а озвучивание тенденций - выезд заробитчан и возможное укрепление доллара, что делает долги тяжелей. Остальное это вода. Даже я, не считая себя экспертом, интересующийся с улицы, мог бы учесть при "анализе" еще несколько аргументов, но нет настроения катать простыни.
По поводу продавать чтобы потом откупиться дешевле, давайте, чтобы успокоиться, пойдем от противного. Что нужно что-бы цены упали еще на 40%, как в 14-15? Новая война, потеря территорий с полезными ископаемыми и генерирующая существенную долю экспорта, трехкратная девальвация и, фактическое, падение БС. Считаете это высоковероятным сценарием, продавайте. Я считаю, что уже все, что могло умереть, умерло. Экспорт стабилен, производство стабильно. Дно мы прошли, теперь только вверх, пусть, в начале и не быстро. Что уже последние годы происходит.
Vlad442 написав:Я считаю, что уже все, что могло умереть, умерло. Экспорт стабилен, производство стабильно. Дно мы прошли, теперь только вверх, пусть, в начале и не быстро. Что уже последние годы происходит.
Та да, теперь только вверх. И это не шутка. До тех пор, пока курс гривны остается неизменным(+-5%) мы будем наблюдать постепенный рост ВВП на душу населения. Расчет прост: если из 40 млн населения выедет за рубеж 3-4 млн, то даже при неизменном ВВП мы получим рост на душу порядка 10%.))) А теперь серьезно... 2016-ый и 2017-ый годы прошли с "чуть плюсом" по ВВП. Причины - рост минимальной ЗП и рост стоимости коммунальных услуг. На все это набрасываем НДС, и вуаля - получаем тот самый минимальный рост ВВП. Я не говорю, что не надо было повышать, наоборот, повышать ЗП и коммуналку надо еще больше, но мы должны четко понимать всю виртуальность нынешнего "роста"
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 24 лют, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.