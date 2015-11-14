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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 420421422423

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:24

Интересный факт.
ЖК КГС на Мостицкой купа квартир в продаже в готовых домах первых очередей.
А у Столицы в первых очередях ЖК Варшавский - ФСЁ выкупили как тут тулят симпатики и "инвесторы" типа купившие там квартиры.
Вывод. напрашывется - в Столица брешут что фсё выкупили в первыхх очередях. Просто столица даже часть первый кошелёк решила продавать через олх привлекая подставных для ухода от уплаты налогов в крупныхобъёмов и за счёт этой неуплаты налогов значительно увеличивая свою реальную прибыль.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/analytics/20171226/ ... efolt.html

Кто как готовится? И готовится ли вообще?

Я так понимаю что сейчас нужно продавать квартиры?

Но пока я вижу что все покупают - даже Оранжевый-хит-сезона купил на все деньги.

Что будем делать?

Этот "эксперт" уже 15 лет меня удивляет, что его прогнозы не сбывались, или сбывались не так. До Охрименко ему конечно расти и расти..
Такое впечатление, что он берет некоторые мнения и стереотипы, которые есть в обществе и красиво литературным языком их озвучивает. При этом, собственно, комплексного анализа с учетом многих факторов нет.
Посмотрим на этот прогноз. На самом деле не прогноз, а озвучивание тенденций - выезд заробитчан и возможное укрепление доллара, что делает долги тяжелей. Остальное это вода.
Даже я, не считая себя экспертом, интересующийся с улицы, мог бы учесть при "анализе" еще несколько аргументов, но нет настроения катать простыни.

По поводу продавать чтобы потом откупиться дешевле, давайте, чтобы успокоиться, пойдем от противного. Что нужно что-бы цены упали еще на 40%, как в 14-15? Новая война, потеря территорий с полезными ископаемыми и генерирующая существенную долю экспорта, трехкратная девальвация и, фактическое, падение БС. Считаете это высоковероятным сценарием, продавайте.
Я считаю, что уже все, что могло умереть, умерло. Экспорт стабилен, производство стабильно. Дно мы прошли, теперь только вверх, пусть, в начале и не быстро. Что уже последние годы происходит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:58

  Vlad442 написав:Я считаю, что уже все, что могло умереть, умерло. Экспорт стабилен, производство стабильно. Дно мы прошли, теперь только вверх, пусть, в начале и не быстро. Что уже последние годы происходит.

Та да, теперь только вверх. И это не шутка.
До тех пор, пока курс гривны остается неизменным(+-5%) мы будем наблюдать постепенный рост ВВП на душу населения. Расчет прост: если из 40 млн населения выедет за рубеж 3-4 млн, то даже при неизменном ВВП мы получим рост на душу порядка 10%.)))
А теперь серьезно... 2016-ый и 2017-ый годы прошли с "чуть плюсом" по ВВП. Причины - рост минимальной ЗП и рост стоимости коммунальных услуг. На все это набрасываем НДС, и вуаля - получаем тот самый минимальный рост ВВП.
Я не говорю, что не надо было повышать, наоборот, повышать ЗП и коммуналку надо еще больше, но мы должны четко понимать всю виртуальность нынешнего "роста"
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 24 лют, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Домык рисует устойчивое снижение цены. К чему бы это?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, вопрос в том - мы сейчас на дне, или это ступенька, с которой в 19-20 году сделаем шаг вниз?

То что сейчас и до конца 18 года стабилизация и может небольшой рост - даже Нейман сагласен :)
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 12:48

  Шпекуль написав:вести с полей
сдана 4к(100м) в 2-х минутах от дружбы народов
состояние ремонт 60-х после умершей бабушки
цена 15 000


Респектушка, и долго ж выдумывал эту ересь ?
vladimir07
 
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