Додано: Суб 24 лют, 2018 11:33

richbitch написав: РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/analytics/20171226/ ... efolt.html



Кто как готовится? И готовится ли вообще?



Я так понимаю что сейчас нужно продавать квартиры?



Но пока я вижу что все покупают - даже Оранжевый-хит-сезона купил на все деньги.



Что будем делать? РИА Новости Украина:... efolt.htmlКто как готовится? И готовится ли вообще?Я так понимаю что сейчас нужно продавать квартиры?Но пока я вижу что все покупают - даже Оранжевый-хит-сезона купил на все деньги.Что будем делать?

Этот "эксперт" уже 15 лет меня удивляет, что его прогнозы не сбывались, или сбывались не так. До Охрименко ему конечно расти и расти..Такое впечатление, что он берет некоторые мнения и стереотипы, которые есть в обществе и красиво литературным языком их озвучивает. При этом, собственно, комплексного анализа с учетом многих факторов нет.Посмотрим на этот прогноз. На самом деле не прогноз, а озвучивание тенденций - выезд заробитчан и возможное укрепление доллара, что делает долги тяжелей. Остальное это вода.Даже я, не считая себя экспертом, интересующийся с улицы, мог бы учесть при "анализе" еще несколько аргументов, но нет настроения катать простыни.По поводу продавать чтобы потом откупиться дешевле, давайте, чтобы успокоиться, пойдем от противного. Что нужно что-бы цены упали еще на 40%, как в 14-15? Новая война, потеря территорий с полезными ископаемыми и генерирующая существенную долю экспорта, трехкратная девальвация и, фактическое, падение БС. Считаете это высоковероятным сценарием, продавайте.Я считаю, что уже все, что могло умереть, умерло. Экспорт стабилен, производство стабильно. Дно мы прошли, теперь только вверх, пусть, в начале и не быстро. Что уже последние годы происходит.