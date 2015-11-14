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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лют, 2018 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эврики, Патриотики это гетто в перспективе 10 лет. Нужно брать возле парков.
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Додано: Суб 24 лют, 2018 21:52
Горе-експерт пише про дорожай новобуду в лютому 2018, хоча лютий ще не закінчився! Наскільки репрезентативна виборка, які статметоди задіяні - нікому не відомо.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 лют, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 24 лют, 2018 21:55
Да при чем тут парки? Спрос высокий возле метро.
Если пешком 10 мин до метро - то квартира ликвидная.
Парки - это либо элит/бизнескласс, либо ипеня для пенсионеров.
Квартиранты платить за парк рядом не будут, а за метро - будут, даже если у них есть машина.
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:14
экономический "Хперд" тут 1234й вкладчик как подмастерье у Охрименко, Эрика и Ко, наверное тоже в стоптаных ботиночках и мятом китайском плащике покупает жетоны на входе М.Арсенальная
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:15
посвети где взял в 17м под аренду
про 3к без мебели на Чавдар с оральными усладами арендаторам уже наслышаны
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 24 лют, 2018 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:23
Половину Круш продать, зафиксировать прибыль и вложиться в котлованы или хорошую недорогую вторичку на левом берегу. Во вторую вложить деньги в ремонт и сдавать.
Выходить из недвижимости в деньги сейчас не имеет смысла, так как существенно дешевле не будет, а дороже вполне возможно.
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:28
ВСЕ продать, бабки пробухать с мальвинами на Мальдивах на сколько хватит(в зависимости от кол-ва круш)!!!
все равно мы все умрем...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:31
Трайбека туфтогонить під новим ніком?))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, меня уже называли Респект00, потом Аирмакс, теперь Трибека. Многоликий
Додано: Суб 24 лют, 2018 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну Bitch у нас только одна на ветке, с дипломом ДонНУ. Ну и МБА в рамочке самособой
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