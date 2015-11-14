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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429430 ... 432>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эврики, Патриотики это гетто в перспективе 10 лет. Нужно брать возле парков.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:52

  remark написав:https://gazeta.ua/articles/real-estate/_ukrayinci-pochali-aktivno-kupuvati-neruhomist/822537
Горе-експерт пише про дорожай новобуду в лютому 2018, хоча лютий ще не закінчився! Наскільки репрезентативна виборка, які статметоди задіяні - нікому не відомо.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 лют, 2018 21:56, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 21:55

  Оранжевый-хит сезона написав:Эврики, Патриотики это гетто в перспективе 10 лет. Нужно брать возле парков.



Да при чем тут парки? Спрос высокий возле метро.

Если пешком 10 мин до метро - то квартира ликвидная.

Парки - это либо элит/бизнескласс, либо ипеня для пенсионеров.

Квартиранты платить за парк рядом не будут, а за метро - будут, даже если у них есть машина.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:14

  Вкладчик1234 написав:
  барабашов написав:Оффтопну - а как может прыгнуть вверх ставка по безналу, эмитирование которого в неограниченных масштабах не требует даже загрузки типографий гоззнаков стран эмитентов с трёх до пяти-шести смен, всего то либо кодек в регистре сменить или пару файлов дозалить - и вуаля - триллион долярей

Сразу видно эксперта в экономике :-)

экономический "Хперд" тут 1234й вкладчик как подмастерье у Охрименко, Эрика и Ко, наверное тоже в стоптаных ботиночках и мятом китайском плащике покупает жетоны на входе М.Арсенальная :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:15

  Оранжевый-хит сезона написав:Эврики, Патриотики это гетто в перспективе 10 лет. Нужно брать возле парков.

посвети где взял в 17м под аренду
про 3к без мебели на Чавдар с оральными усладами арендаторам уже наслышаны :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 24 лют, 2018 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:23

  richbitch написав:То шо, продавать или покупать????

Половину Круш продать, зафиксировать прибыль и вложиться в котлованы или хорошую недорогую вторичку на левом берегу. Во вторую вложить деньги в ремонт и сдавать.
Выходить из недвижимости в деньги сейчас не имеет смысла, так как существенно дешевле не будет, а дороже вполне возможно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:28

  Vlad442 написав:
  richbitch написав:То шо, продавать или покупать????

Половину Круш продать, зафиксировать прибыль и вложиться в котлованы или хорошую недорогую вторичку на левом берегу. Во вторую вложить деньги в ремонт и сдавать.
Выходить из недвижимости в деньги сейчас не имеет смысла, так как существенно дешевле не будет, а дороже вполне возможно.

ВСЕ продать, бабки пробухать с мальвинами на Мальдивах на сколько хватит(в зависимости от кол-ва круш)!!! :mrgreen:
все равно мы все умрем... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:31

  Vlad442 написав:
  richbitch написав:То шо, продавать или покупать????

Половину Круш продать, зафиксировать прибыль и вложиться в котлованы или хорошую недорогую вторичку на левом берегу. Во вторую вложить деньги в ремонт и сдавать.
Выходить из недвижимости в деньги сейчас не имеет смысла, так как существенно дешевле не будет, а дороже вполне возможно.
Трайбека туфтогонить під новим ніком?))))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, меня уже называли Респект00, потом Аирмакс, теперь Трибека. Многоликий :)
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну Bitch у нас только одна на ветке, с дипломом ДонНУ. Ну и МБА в рамочке самособой
барабашов
 
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