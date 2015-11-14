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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 427428429430431432>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  richbitch написав:То шо, продавать или покупать????

Половину Круш продать, зафиксировать прибыль и вложиться в котлованы или хорошую недорогую вторичку на левом берегу. Во вторую вложить деньги в ремонт и сдавать.
Выходить из недвижимости в деньги сейчас не имеет смысла, так как существенно дешевле не будет, а дороже вполне возможно.
Влад, а поведайте свою историю покупки-продажи-аренды в переломные моменты 2008г, 2014г. Интересна ваша история, дабы оценить вероятность того, что ваши прогнозы близки к жизни. Реально обоснованно вы пишите
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:50

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Эврики, Патриотики это гетто в перспективе 10 лет. Нужно брать возле парков.

посвети где взял в 17м под аренду
про 3к без мебели на Чавдар с оральными усладами арендаторам уже наслышаны :mrgreen:

в апреле скажу как обещал
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 22:56

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Эврики, Патриотики это гетто в перспективе 10 лет. Нужно брать возле парков.

посвети где взял в 17м под аренду
про 3к без мебели на Чавдар с оральными усладами арендаторам уже наслышаны :mrgreen:

в апреле скажу как обещал

так казав жэ що 10% годовых с аренды вжэ маеш на вложэние 17го...
и???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:07

Щось рожевоокулярникі невеселі , злобствують на форумі))) звикайте, панове, до нових реалій)))Лафи не буде((( Працюйте по 10-12 годмн на добу і 6 днів на тиждень, щоб заробити копійчину))) на будівництві, таксистами ночами заради 500-600 дол/міс.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 лют, 2018 23:41, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:37

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:посвети где взял в 17м под аренду
про 3к без мебели на Чавдар с оральными усладами арендаторам уже наслышаны :mrgreen:

в апреле скажу как обещал

так казав жэ що 10% годовых с аренды вжэ маеш на вложэние 17го...
и???

да, но это вторая инвестиция... есть ещё первая
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Loft написав:Влад, а поведайте свою историю покупки-продажи-аренды в переломные моменты 2008г, 2014г. Интересна ваша история, дабы оценить вероятность того, что ваши прогнозы близки к жизни. Реально обоснованно вы пишите

До 2006 покупал вторичку под аренду в качестве пенсионного фонда и потому что бизнес слабо масштабируется. В 2007-08 был обычным оленем, который собирался, купил бы, но не успел. Не было ничего хорошего, что понравилось бы. Цены шокировали - рука не поднималась. Сидел по привычке в депо. Преимущественно долларовых. Читал для развлечения финанс.юа и вовремя запаниковал, позабирал все гривнедепо досрочно и перешел на 100% в доллар примерно по 5,5. В 2009 откупился недвигой на все накопления. Покупал и в 11-12, но без фанатизма, так как психоза не было, цены были стабильными, а долларовые депо давали больше, чем аренда. Собирался купить что-то летом 13-ого, но цены пошли вверх, был очередной загончик, рука не поднялась купить дорого, продолжал сидеть в долларовых депо. С 10 по 13 год были вполне видны дисбалансы в экономике, падение звр, искусственность курса по 8, поэтому держал доллар в крупных банках и ждал когда прорвет. Потом так прорвало, что мало не показалось. Из Дельты успел убежать, остальные банки выстояли и принесли неплохой процент. Сидел в депо, уменьшая вклады до уровня фонда. В 16-ом, когда ставки упали ниже психологически приемлемого уровня, вложился в котлованы, которые на сегодняшний день почти готовы, пусть и с задержкой. Буду сдавать, потому что не вижу других надежных способов с толком пристроить средства.
По поводу прогнозов - я стараюсь не делать прогнозов, так как у меня нет достаточных знаний и информации. Я стараюсь оценивать вероятность событий. Я не знаю, например, когда будет рост и насколько, но считаю вероятность нового обвала на 40% чрезвычайно малой. Я не знал точно курса доллара в июле, но вероятность скачка курса к лету считал низкой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в апреле скажу как обещал

так казав жэ що 10% годовых с аренды вжэ маеш на вложэние 17го...
и???

да, но это вторая инвестиция... есть ещё первая

первая это на Чавдар 3к купленная твоими родителями? без ремонта и мебели ты сдаеш азерам с ежемесячными оральными усладами?
реальный ынвестор....
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В 2007-08 был обычным оленем, который собирался, купил бы, но не успел. Не было ничего хорошего, что понравилось бы. Цены шокировали - рука не поднималась. Сидел по привычке в депо. Преимущественно долларовых.

БУ-ГА-ГА дальше не читал :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:позабирал все гривнедепо досрочно и перешел на 100% в доллар примерно по 5,5

ну все таки прочитал, не удержался... 8)
даты, шура???
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 25 лют, 2018 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:07

  richbitch написав:Да, меня уже называли Респект00, потом Аирмакс, теперь Трибека. Многоликий :)

Ты хоть и очень стараешься, а быдлизмы вылазят))
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