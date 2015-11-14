Додано: Суб 24 лют, 2018 23:38

Loft написав: Влад, а поведайте свою историю покупки-продажи-аренды в переломные моменты 2008г, 2014г. Интересна ваша история, дабы оценить вероятность того, что ваши прогнозы близки к жизни. Реально обоснованно вы пишите Влад, а поведайте свою историю покупки-продажи-аренды в переломные моменты 2008г, 2014г. Интересна ваша история, дабы оценить вероятность того, что ваши прогнозы близки к жизни. Реально обоснованно вы пишите

До 2006 покупал вторичку под аренду в качестве пенсионного фонда и потому что бизнес слабо масштабируется. В 2007-08 был обычным оленем, который собирался, купил бы, но не успел. Не было ничего хорошего, что понравилось бы. Цены шокировали - рука не поднималась. Сидел по привычке в депо. Преимущественно долларовых. Читал для развлечения финанс.юа и вовремя запаниковал, позабирал все гривнедепо досрочно и перешел на 100% в доллар примерно по 5,5. В 2009 откупился недвигой на все накопления. Покупал и в 11-12, но без фанатизма, так как психоза не было, цены были стабильными, а долларовые депо давали больше, чем аренда. Собирался купить что-то летом 13-ого, но цены пошли вверх, был очередной загончик, рука не поднялась купить дорого, продолжал сидеть в долларовых депо. С 10 по 13 год были вполне видны дисбалансы в экономике, падение звр, искусственность курса по 8, поэтому держал доллар в крупных банках и ждал когда прорвет. Потом так прорвало, что мало не показалось. Из Дельты успел убежать, остальные банки выстояли и принесли неплохой процент. Сидел в депо, уменьшая вклады до уровня фонда. В 16-ом, когда ставки упали ниже психологически приемлемого уровня, вложился в котлованы, которые на сегодняшний день почти готовы, пусть и с задержкой. Буду сдавать, потому что не вижу других надежных способов с толком пристроить средства.По поводу прогнозов - я стараюсь не делать прогнозов, так как у меня нет достаточных знаний и информации. Я стараюсь оценивать вероятность событий. Я не знаю, например, когда будет рост и насколько, но считаю вероятность нового обвала на 40% чрезвычайно малой. Я не знал точно курса доллара в июле, но вероятность скачка курса к лету считал низкой.