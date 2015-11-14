Vlad442 написав:

Сидел по привычке в депо. Преимущественно долларовых. Читал для развлечения финанс.юа и вовремя запаниковал, позабирал все гривнедепо досрочно и перешел на 100% в доллар примерно по 5,5. В 2009 откупился недвигой на все накопления. Покупал и в 11-12, но без фанатизма, так как психоза не было, цены были стабильными, а долларовые депо давали больше, чем аренда. Собирался купить что-то летом 13-ого, но цены пошли вверх, был очередной загончик, рука не поднялась купить дорого, продолжал сидеть в долларовых депо. С 10 по 13 год были вполне видны дисбалансы в экономике, падение звр, искусственность курса по 8, поэтому держал доллар в крупных банках и ждал когда прорвет. Потом так прорвало, что мало не показалось. Из Дельты успел убежать, остальные банки выстояли и принесли неплохой процент. Сидел в депо, уменьшая вклады до уровня фонда.