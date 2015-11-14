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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:09

  Vlad442 написав:Сидел по привычке в депо. Преимущественно долларовых. Читал для развлечения финанс.юа и вовремя запаниковал, позабирал все гривнедепо досрочно и перешел на 100% в доллар примерно по 5,5. В 2009 откупился недвигой на все накопления. Покупал и в 11-12, но без фанатизма, так как психоза не было, цены были стабильными, а долларовые депо давали больше, чем аренда. Собирался купить что-то летом 13-ого, но цены пошли вверх, был очередной загончик, рука не поднялась купить дорого, продолжал сидеть в долларовых депо. С 10 по 13 год были вполне видны дисбалансы в экономике, падение звр, искусственность курса по 8, поэтому держал доллар в крупных банках и ждал когда прорвет. Потом так прорвало, что мало не показалось. Из Дельты успел убежать, остальные банки выстояли и принесли неплохой процент. Сидел в депо, уменьшая вклады до уровня фонда.

за 10 лет ни одного сбоя и косяка, при всех девалах, банкопадах, революциях и скачках цен?
жаль, что я не художник. я бы картины с неё писал... (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:БУ-ГА-ГА дальше не читал

Что насмешило?
  Прохожий написав:даты, шура???

Могу посмотреть точно. Примерно сентябрь.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:13

  es77 написав: Каждый сам себе злобный буратина.
Если это объект в прицентральном р-не где рядом особо не понастроишь то может и держать.
А в то что покупка термитника в полях Бортничей/Борщаговок только потому что дешево сделает кого-то счастливым лично я не верю.

Придерживаюсь такой же тактики.
Товар имеет наибольшую ценность в правильное время и в нужном месте.
Веник с метро, будет куда поинтереснее окрестностей БСА
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:14

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:БУ-ГА-ГА дальше не читал

Что насмешило?
  Прохожий написав:даты, шура???

Могу посмотреть точно. Примерно сентябрь.

какого года?
"перешел на 100% в доллар примерно по 5,5"
га-га :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:за 10 лет ни одного сбоя и косяка, при всех девалах, банкопадах, революциях и скачках цен?
жаль, что я не художник. я бы картины с неё писал... (с)


Вся вторичка, которую я покупал начиная с 2009, в долларах стоит сейчас меньше, чем я за нее заплатил.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:какого года?
"перешел на 100% в доллар примерно по 5,5"
га-га

2008. Когда еще доллар был по 5,5?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никого не смущает что Домик начал рисовать падение?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:21

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:какого года?
"перешел на 100% в доллар примерно по 5,5"
га-га

2008. Когда еще доллар был по 5,5?

"Могу посмотреть точно. Примерно сентябрь."
в СЕНТЯБРЕ 2008 ПА5,5?
ты сказочник? Гарри Потер? Бу-га-га пеши исчо ынвестор...:mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:25

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:какого года?
"перешел на 100% в доллар примерно по 5,5"
га-га

2008. Когда еще доллар был по 5,5?

"Могу посмотреть точно. Примерно сентябрь."
в СЕНТЯБРЕ 2008 ПА5,5?
ты сказочник? Гарри Потер? Бу-га-га пеши исчо ынвестор...:mrgreen:

Мне непонятна ваша быкло-агрессия.
Посмотрел точно. Забрал досрочно с Проминвеста гривну и поменял на доллар с 5 по 7 октября 2008 по 5,25.
Обратил внимание, когда смотрел доки, что все-таки один гривнедепо у меня остался и попал под девал.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 25 лют, 2018 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 00:25

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:какого года?
"перешел на 100% в доллар примерно по 5,5"
га-га

2008. Когда еще доллар был по 5,5?

В ноябре 2008 доллар был выше 9
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