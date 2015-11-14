Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Сидел по привычке в депо. Преимущественно долларовых. Читал для развлечения финанс.юа и вовремя запаниковал, позабирал все гривнедепо досрочно и перешел на 100% в доллар примерно по 5,5. В 2009 откупился недвигой на все накопления. Покупал и в 11-12, но без фанатизма, так как психоза не было, цены были стабильными, а долларовые депо давали больше, чем аренда. Собирался купить что-то летом 13-ого, но цены пошли вверх, был очередной загончик, рука не поднялась купить дорого, продолжал сидеть в долларовых депо. С 10 по 13 год были вполне видны дисбалансы в экономике, падение звр, искусственность курса по 8, поэтому держал доллар в крупных банках и ждал когда прорвет. Потом так прорвало, что мало не показалось. Из Дельты успел убежать, остальные банки выстояли и принесли неплохой процент. Сидел в депо, уменьшая вклады до уровня фонда.
за 10 лет ни одного сбоя и косяка, при всех девалах, банкопадах, революциях и скачках цен? жаль, что я не художник. я бы картины с неё писал... (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
es77 написав: Каждый сам себе злобный буратина. Если это объект в прицентральном р-не где рядом особо не понастроишь то может и держать. А в то что покупка термитника в полях Бортничей/Борщаговок только потому что дешево сделает кого-то счастливым лично я не верю.
Придерживаюсь такой же тактики. Товар имеет наибольшую ценность в правильное время и в нужном месте. Веник с метро, будет куда поинтереснее окрестностей БСА
Прохожий написав:какого года? "перешел на 100% в доллар примерно по 5,5" га-га
2008. Когда еще доллар был по 5,5?
"Могу посмотреть точно. Примерно сентябрь." в СЕНТЯБРЕ 2008 ПА5,5? ты сказочник? Гарри Потер? Бу-га-га пеши исчо ынвестор...
Мне непонятна ваша быкло-агрессия. Посмотрел точно. Забрал досрочно с Проминвеста гривну и поменял на доллар с 5 по 7 октября 2008 по 5,25. Обратил внимание, когда смотрел доки, что все-таки один гривнедепо у меня остался и попал под девал.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 25 лют, 2018 00:28, всього редагувалось 1 раз.