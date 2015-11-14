Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Наконец то Минюст опубликовал количество сделок у нотариусов. Сюда вошла только вторичка, но мы уже видим что те вбросы о 2000 сделок за год - это ерунда.
Только на вторичке за год проведено сделок 32000 по Киеву и 19000 по области.
Где пруф на минюст - може домик и гаражи посчитал?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
зря, обычные вымогатели, получат копеечку (или по голове) и отвалят.. никакой зеленой зоны там не было, строят на месте старой складской базы.
Строя "на месте старой складской базы" нарушают Генплан 2020. Заодно и деревья спилили поди без разрешения. Так что ЖК Медовый типичный для КГС объект полученый с помощью дерибана. Насчёт - "обычные вымогатели,"- почему они тогда не в наручниках? То, поди, аваков видя что кушнир и к с мусорами за ЖК Медовый не хотят расчитывать решил замутить многоходовочку.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 25 лют, 2018 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
trololo написав: интересно, какой сейчас тариф на "крышу".
Крыша для КГС - это прикольно.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Строя "на месте старой складской базы" нарушают Генплан 2020.
генплан - не конституция, это пластичный документ, который подлежит постоянным коррективкам с учетом постоянного развития города. уточняется с помощью ДПТ. если там по генплану производственно-складская база - то это не мешает развитию "зеленой зоны"? че против складов было невыгодно протестовать?