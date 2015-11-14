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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 431432433434>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:31

  zahar_ написав:ЖК Медовий тю-тю? https://www.facebook.com/nationalcorpsk ... tion=group


вычёркиваю из списка на съёмку...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:59

  richbitch написав:http://domik.ua/novosti/skolko-kvartir-bylo-prodano-v-raznyx-oblastyax-ukrainy-v-2017-godu-infografika-n255196.html

Наконец то Минюст опубликовал количество сделок у нотариусов. Сюда вошла только вторичка, но мы уже видим что те вбросы о 2000 сделок за год - это ерунда.

Только на вторичке за год проведено сделок 32000 по Киеву и 19000 по области.

Где пруф на минюст - може домик и гаражи посчитал? :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:32

  baraka написав:
  zahar_ написав:ЖК Медовий тю-тю? https://www.facebook.com/nationalcorpsk ... tion=group


вычёркиваю из списка на съёмку...


зря, обычные вымогатели, получат копеечку (или по голове) и отвалят.. никакой зеленой зоны там не было, строят на месте старой складской базы. интересно, какой сейчас тариф на "крышу".
Востаннє редагувалось trololo в Нед 25 лют, 2018 11:34, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:33

  trololo написав:
  baraka написав:
  zahar_ написав:ЖК Медовий тю-тю? https://www.facebook.com/nationalcorpsk ... tion=group


вычёркиваю из списка на съёмку...


зря, обычные вымогатели, получат копеечку (или по голове) и отвалят.. никакой зеленой зоны там не было, строят на месте старой складской базы.


ага, спс, понял, возвращаем в список :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:44

  trololo написав:
  baraka написав:
  zahar_ написав:ЖК Медовий тю-тю? https://www.facebook.com/nationalcorpsk ... tion=group


вычёркиваю из списка на съёмку...


зря, обычные вымогатели, получат копеечку (или по голове) и отвалят.. никакой зеленой зоны там не было, строят на месте старой складской базы. интересно, какой сейчас тариф на "крышу".

1-2 "гостинки на лесном" для сотников

...но за банкет заплатят инвесторы, короче "буитдешеветь" :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:48

  trololo написав:
  baraka написав:
  zahar_ написав:ЖК Медовий тю-тю? https://www.facebook.com/nationalcorpsk ... tion=group


вычёркиваю из списка на съёмку...


зря, обычные вымогатели, получат копеечку (или по голове) и отвалят.. никакой зеленой зоны там не было, строят на месте старой складской базы.

Строя "на месте старой складской базы" нарушают Генплан 2020. Заодно и деревья спилили поди без разрешения. Так что ЖК Медовый типичный для КГС объект полученый с помощью дерибана.
Насчёт - "обычные вымогатели,"- почему они тогда не в наручниках?
То, поди, аваков видя что кушнир и к с мусорами за ЖК Медовый не хотят расчитывать решил замутить многоходовочку.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 25 лют, 2018 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:51

  trololo написав: интересно, какой сейчас тариф на "крышу".

Крыша для КГС - это прикольно. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:07

  zahar_ написав:Строя "на месте старой складской базы" нарушают Генплан 2020.


генплан - не конституция, это пластичный документ, который подлежит постоянным коррективкам с учетом постоянного развития города. уточняется с помощью ДПТ. если там по генплану производственно-складская база - то это не мешает развитию "зеленой зоны"? :mrgreen: че против складов было невыгодно протестовать? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в апреле скажу как обещал

так казав жэ що 10% годовых с аренды вжэ маеш на вложэние 17го...
и???

да, но это вторая инвестиция... есть ещё первая

б***, я опять в акуе. Родоначальник теории "все уехали мыть дупы" и "рождаемость скоро станет отрицательной" инвестирует два объекта под аренду.
Востаннє редагувалось hume в Нед 25 лют, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Здесь на ветке через одного миллионеры. Относитесь спокойнее к чужим фантазиям :wink:
antey1969
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