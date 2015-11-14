Додано: Нед 25 лют, 2018 23:18

hume ну ниче, финны со шведами, как говорят, ранее воспринимали СПб в основном как город с дешевым алкоголем и проститутками.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!