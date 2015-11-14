Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Зрада в том, что на 100 смертей, 63 живорождённых. Выезд дупомоев даже не в счёт. Если селяне не будут рожать из за прогрессирующих выплат (себе на шубу, бате на спиниг), то есть вероятность, что через 40 лет в стране вообще никого не останется. И такая нация, как гордые укропы больше не будет существовать. В мировых учебниках истории будет значится как первая нация в 21 веке, которая вымерла естественным путём (вместе с племеннем из низов амазонки, которое вымерло от вырубки лесов). Должен быть стимул, все мы вышли из небогатых семей, возможно кто то из села, но все достигли каких то результатов. так, первое попавшееся
Люто, бешенно плюсую.
Самый умный пост за сегодня, а может и за более долгое время.
К сожалению как видим многим ума не хватает понять эту простую мысль.
Как в старой советской песне пелось: "мы, дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая Земляяяя" Ничего страшного в том, что одни нации на Земле растворяются в других - в принципе, нет. Главное только, чтобы более развитые не растворялись в более отсталых, как в свое время произошло с египтянами, римлянами, византийцами. А т.к. мы, к сожалению, точно не самая развитая нация на Земле, то большой трагедии для человеческой цивилизации не случится.
Востаннє редагувалось Chatbot в Нед 25 лют, 2018 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Chatbot написав:Ничего страшного в том, что одни нации на Земле растворяются в других - в принципе, нет.
в принципе нет, но попробуйте упомянуть где-нить в фб/вк что мова исчезнет несколько ранее языка, по той простой причине, что мовных 30 миллионов, а язычных 150- закидают какахами даже язычные, как зраника и агента. наверное это как раз то, что называют вытеснением (из поля зрения всего нежелательного для субъекта)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 25 лют, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
hume написав:Частенько бываю в Германии. Знакомые живут, родственники.
Кстати когда в очередной раз будете сидя в пабе найдите работника завода ауди/мерс/порше, ну даже фолькса и скажите что он должен "крутить гайки" быстрее так как очередной араб/турок зафигачил нового ребенка а ему нужно выплатить за это денег. ОЧЕНЬ хочется услышать ответ контрагента
зы: ваши знакомые/родственники Я так понимаю на дотации у Ангелы вместе с "неграми"...
В основном все евреи выехавшие в своё время в Германию. И пару немцев женившихся на украинках. А вообще иногда гоняю с родственником, который регулярно там лечится. Многие там просто воспринимают Украину как некую помойку с 6лядьми где то недалёко от цивилизации. Очень неприятно
hume написав:А была бы прогрессивная шкала они бы уже тр..., лишь бы родить второго, хватило бы и на пиво и на тюльку. А с третьим и на Гиннес. ))
Кстати, такое пакращення уже походу совсем от безнадеги.
Есть простое, но очень эффективное решение. Отмена всех пенсий. Будут рожать, чтоб на старости, кусок хлеба было от кого получить. ПС. Мало кто помнит, но в СССР, до конца 50-х годов прошлого века не было поголовных пенсий у стариков. В селах пенсий не было совсем. Пенсия главный враг демографии.
necovi4 написав:Я тоже на распутье, сейчас можно продать квартиру в которую инвестировал и профит будет 7 штук сразу и можно мутить дальше мутки. Или сдавать, но тогда нужно добавить еще 3-4 штуки на ремонт и отбивать 10 штук за счёт аренды 4 года. Вообщем пока думаем, но времени мало осталось, правоустанавливающие документы скоро будут.
Пусть все решит судьба. Выставьте по средней цене, или чуть дороже. Продадите, зафиксируетесь, не продадите, пустите под аренду, подождете 3 года, пока не уйдет налог, перекрасите стены и продадите дороже как обжитой новострой со свежим ремонтом.
Chatbot написав:А т.к. мы, к сожалению, точно не самая развитая нация на Земле, то большой трагедии для человеческой цивилизации не случится.