Прохожий написав:

hume написав: Частенько бываю в Германии. Знакомые живут, родственники. . Знакомые живут, родственники.

Кстати когда в очередной раз будете сидя в пабе найдите работника завода ауди/мерс/порше, ну даже фолькса и скажите что он должен "крутить гайки" быстрее так как очередной араб/турок зафигачил нового ребенка а ему нужно выплатить за это денег.

ОЧЕНЬ хочется услышать ответ контрагента

зы: ваши знакомые/родственники Я так понимаю на дотации у Ангелы вместе с "неграми"...