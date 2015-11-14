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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 443444445446447448>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:26

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Частенько бываю в Германии. Знакомые живут, родственники.

Кстати когда в очередной раз будете сидя в пабе найдите работника завода ауди/мерс/порше, ну даже фолькса и скажите что он должен "крутить гайки" быстрее так как очередной араб/турок зафигачил нового ребенка а ему нужно выплатить за это денег.
ОЧЕНЬ хочется услышать ответ контрагента :twisted:

зы: ваши знакомые/родственники Я так понимаю на дотации у Ангелы вместе с "неграми"... :shock:

В основном все евреи выехавшие в своё время в Германию. И пару немцев женившихся на украинках. А вообще иногда гоняю с родственником, который регулярно там лечится.
Многие там просто воспринимают Украину как некую помойку с 6лядьми где то недалёко от цивилизации. Очень неприятно

Не понял, подсветите выше где Я упоминал про Украину?
Как то неудобно но повторил вопрос а вдруг?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Пенсия главный враг демографии.

Это известный факт. Везде, где вводили пенсии, демография обваливалась.
У нас к этому идут. Пенсию заработать будет трудно, большинству будет небольшая матпомощь на грани выживания.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:30

  UA написав:Пенсия главный враг демографии.

Бисмарк х-о?
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:31

  Vlad442 написав:
  UA написав:Пенсия главный враг демографии.

Это известный факт. Везде, где вводили пенсии, демография обваливалась.
У нас к этому идут. Пенсию заработать будет трудно, большинству будет небольшая матпомощь на грани выживания.

а сейчас что достойная пенсия?
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:32

  Vlad442 написав:Кто будет арендовать? Негры, или китайцы?

вытеснение? вытеснение. :mrgreen:
а вопрос хороший и актуальный.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:а сейчас что достойная пенсия?

в зависимости сколько ты заплатил в ПФ
думаю что у "многодетного материальнопомощника" с преждевременной эакуляцией только на акционное черниговское и хватит : :
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 25 лют, 2018 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас за счёт урбанизации Киев ещё растёт. Но этот рост прекратится в 2020 году точно.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:38

  antonivs3 написав:
  UA написав:Пенсия главный враг демографии.

Бисмарк х-о?

ХО это очень вкусно...и дорого... 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:38

  UA написав:ПС. Мало кто помнит, но в СССР, до конца 50-х годов прошлого века не было поголовных пенсий у стариков. В селах пенсий не было совсем.
Пенсия главный враг демографии.

И правильно.
С какого извиняюсь хeра лет через 30 дети Уни должны работать на престарелого Фейслеса ?
Сейчас он растопыривает пальцы и считает себя королем жизни, а спустя несколько десятков лет он станет немочным стариком со зрением,убитым компьютером,гиммороем от чрезмерного сидения за компом и кучей других болячек, и его знания будут нужны так-же как сейчас нужны знания турбо-паскаля.
С чего спрашивается дети, заботливо возлелеяные Уней должны кормить его и прочих оболтусов ?
Может "Не для того мати квітку ростила" ?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:40

  Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас за счёт урбанизации Киев ещё растёт. Но этот рост прекратится в 2020 году точно.

как там на Чавдар 3к без мебели?
ежемесячные оральные утехи арендаторам помогают???
:mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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