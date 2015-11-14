Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Частенько бываю в Германии. Знакомые живут, родственники.
Кстати когда в очередной раз будете сидя в пабе найдите работника завода ауди/мерс/порше, ну даже фолькса и скажите что он должен "крутить гайки" быстрее так как очередной араб/турок зафигачил нового ребенка а ему нужно выплатить за это денег. ОЧЕНЬ хочется услышать ответ контрагента
зы: ваши знакомые/родственники Я так понимаю на дотации у Ангелы вместе с "неграми"...
В основном все евреи выехавшие в своё время в Германию. И пару немцев женившихся на украинках. А вообще иногда гоняю с родственником, который регулярно там лечится. Многие там просто воспринимают Украину как некую помойку с 6лядьми где то недалёко от цивилизации. Очень неприятно
Не понял, подсветите выше где Я упоминал про Украину? Как то неудобно но повторил вопрос а вдруг?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
UA написав:ПС. Мало кто помнит, но в СССР, до конца 50-х годов прошлого века не было поголовных пенсий у стариков. В селах пенсий не было совсем. Пенсия главный враг демографии.
И правильно. С какого извиняюсь хeра лет через 30 дети Уни должны работать на престарелого Фейслеса ? Сейчас он растопыривает пальцы и считает себя королем жизни, а спустя несколько десятков лет он станет немочным стариком со зрением,убитым компьютером,гиммороем от чрезмерного сидения за компом и кучей других болячек, и его знания будут нужны так-же как сейчас нужны знания турбо-паскаля. С чего спрашивается дети, заботливо возлелеяные Уней должны кормить его и прочих оболтусов ? Может "Не для того мати квітку ростила" ?