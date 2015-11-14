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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лют, 2018 23:42
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а сейчас что достойная пенсия?
в зависимости сколько ты заплатил в ПФ
думаю что у "многодетного материальнопомощника" с преждевременной эакуляцией только на акционное черниговское и хватит : :
я "по совету друзей" заказал форму 1ДФ в налоговой с 1999 года.
Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:42
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а сейчас что достойная пенсия?
в зависимости сколько ты заплатил в ПФ
Ограниченное в что-то около 12т. грн. Даже если 40 лет подряд зарабатывал миллионы.
Выгодней таки иметь пару круш.
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es77
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:43
hume написав:
В основном все евреи выехавшие в своё время в Германию. И пару немцев женившихся на украинках. А вообще иногда гоняю с родственником, который регулярно там лечится.
Многие там просто воспринимают Украину как некую помойку с 6лядьми где то недалёко от цивилизации. Очень неприятно
У меня есть знакомый этнический немец.
(Его дед, идейный коммунист, в конце 30-х сбежал от Адольфа Алоизовича в СССР)
В 90-х он пытался репатриироваться назад в Германию.
Так ему отказали. Сказали: "Если бы у вас были хоть какие - нибудь еврейские корни, тогда без проблем". А так - Немец? в Германию? Ни ни...
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UA
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:44
Оранжевый-хит сезона написав:
Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?
И сколько светит пенсии ?
1300 или целых 1500 ?
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es77
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:46
Прохожий написав: antonivs3 написав: UA написав:
Пенсия главный враг демографии.
Бисмарк х-о?
ХО это очень вкусно...и дорого...
не слыхал такую марку, как Бисмарк. вкусно, но единственный знакомый, который употреблял ХО, перешел на ВСОП, так как "ХО не подходит к столу", что-то в этом роде.
рист благосостояния у него не останавливался, если что.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:50
es77 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?
И сколько светит пенсии ?
1300 или целых 1500 ?
я забочусь о пенсии сейчас
скромность не позволяет писать результат но он есть
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:50
es77 написав:
Ограниченное в что-то около 12т. грн. Даже если 40 лет подряд зарабатывал миллионы.
Выгодней таки иметь пару круш.
Это сегодня выгоднее. А несколько лет назад одна круша возле метро приносила среднюю ЗП.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:51
Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав:
в зависимости сколько ты заплатил в ПФ
думаю что у "многодетного материальнопомощника" с преждевременной эакуляцией только на акционное черниговское и хватит : :
я "по совету друзей" заказал форму 1ДФ в налоговой с 1999 года.
Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009а вы как
?
а МЫ с минималки 500тгрн/год платим вам убогим пособие на гипоалергенный корм и гиннесс с крылышками
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:52
antonivs3 написав: Прохожий написав: antonivs3 написав:
Бисмарк х-о?
ХО это очень вкусно...и дорого...
не слыхал такую марку, как Бисмарк. вкусно, но единственный знакомый, который употреблял ХО, перешел на ВСОП, так как "ХО не подходит к столу", что-то в этом роде.
рист благосостояния у него не останавливался, если что.
У ХО металический привкус, он для людей которые разбираются, для пересичного ВСОП вкуснее
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Додано: Нед 25 лют, 2018 23:53
Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
а сейчас что достойная пенсия?
в зависимости сколько ты заплатил в ПФ
думаю что у "многодетного материальнопомощника" с преждевременной эакуляцией только на акционное черниговское и хватит : :
я "по совету друзей" заказал форму 1ДФ в налоговой с 1999 года.
Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?
И дали прямо с 99-го года весь расклад по всем местам работы? Куда обращались? Районную ДФС?
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