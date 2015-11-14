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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 444445446447448>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:42

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а сейчас что достойная пенсия?

в зависимости сколько ты заплатил в ПФ
думаю что у "многодетного материальнопомощника" с преждевременной эакуляцией только на акционное черниговское и хватит : :

я "по совету друзей" заказал форму 1ДФ в налоговой с 1999 года.
Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:42

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а сейчас что достойная пенсия?

в зависимости сколько ты заплатил в ПФ

Ограниченное в что-то около 12т. грн. Даже если 40 лет подряд зарабатывал миллионы.
Выгодней таки иметь пару круш.
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:43

  hume написав:В основном все евреи выехавшие в своё время в Германию. И пару немцев женившихся на украинках. А вообще иногда гоняю с родственником, который регулярно там лечится.
Многие там просто воспринимают Украину как некую помойку с 6лядьми где то недалёко от цивилизации. Очень неприятно

У меня есть знакомый этнический немец.
(Его дед, идейный коммунист, в конце 30-х сбежал от Адольфа Алоизовича в СССР)
В 90-х он пытался репатриироваться назад в Германию.
Так ему отказали. Сказали: "Если бы у вас были хоть какие - нибудь еврейские корни, тогда без проблем". А так - Немец? в Германию? Ни ни...
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:44

  Оранжевый-хит сезона написав:Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?

И сколько светит пенсии ?
1300 или целых 1500 ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:46

  Прохожий написав:
  antonivs3 написав:
  UA написав:Пенсия главный враг демографии.

Бисмарк х-о?

ХО это очень вкусно...и дорого... 8)

не слыхал такую марку, как Бисмарк. вкусно, но единственный знакомый, который употреблял ХО, перешел на ВСОП, так как "ХО не подходит к столу", что-то в этом роде.
рист благосостояния у него не останавливался, если что.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:50

  es77 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?

И сколько светит пенсии ?
1300 или целых 1500 ?

я забочусь о пенсии сейчас :)
скромность не позволяет писать результат но он есть
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:50

  es77 написав: Ограниченное в что-то около 12т. грн. Даже если 40 лет подряд зарабатывал миллионы.
Выгодней таки иметь пару круш.

Это сегодня выгоднее. А несколько лет назад одна круша возле метро приносила среднюю ЗП.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:51

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:в зависимости сколько ты заплатил в ПФ
думаю что у "многодетного материальнопомощника" с преждевременной эакуляцией только на акционное черниговское и хватит : :

я "по совету друзей" заказал форму 1ДФ в налоговой с 1999 года.
Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?

а МЫ с минималки 500тгрн/год платим вам убогим пособие на гипоалергенный корм и гиннесс с крылышками :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:52

  antonivs3 написав:
  Прохожий написав:
  antonivs3 написав:Бисмарк х-о?

ХО это очень вкусно...и дорого... 8)

не слыхал такую марку, как Бисмарк. вкусно, но единственный знакомый, который употреблял ХО, перешел на ВСОП, так как "ХО не подходит к столу", что-то в этом роде.
рист благосостояния у него не останавливался, если что.

У ХО металический привкус, он для людей которые разбираются, для пересичного ВСОП вкуснее
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:а сейчас что достойная пенсия?

в зависимости сколько ты заплатил в ПФ
думаю что у "многодетного материальнопомощника" с преждевременной эакуляцией только на акционное черниговское и хватит : :

я "по совету друзей" заказал форму 1ДФ в налоговой с 1999 года.
Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?
И дали прямо с 99-го года весь расклад по всем местам работы? Куда обращались? Районную ДФС?

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
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