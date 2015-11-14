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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:55

Оранжевый-хит сезона не знаю, мне энесси понравился, но мне и ной 10-15 понравился, да и бренди st-remy вообще без выдержки за 10долларов тоже.
а вобще мне кажется (не считая проф. сомелье и тех, кто с пеленок) это из области самовнушения в большой мере. а на деле как курильщики, которые не могут вслепую отличить любимые сигареты и поклонники пепси/кока, которые аналогичны в большинстве своем.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 25 лют, 2018 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:55

  richbitch написав:Читать Фейслеса становится как-то... противно, что-ли?..

Ничего, Натали, мы попросим его писать по украински, чтобы тебе ничего не было понятно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:59

  antonivs3 написав:
  es77 написав: Ограниченное в что-то около 12т. грн. Даже если 40 лет подряд зарабатывал миллионы.
Выгодней таки иметь пару круш.

Это сегодня выгоднее. А несколько лет назад одна круша возле метро приносила среднюю ЗП.

Дык и раньше так было.
В 2013-м аренда круши была-бы 3500-4000 при средней пенсии 1200-1500.
Сейчас круша даст 7000-8000 при средней пенсии в 2500-3000.

Посмотрел в нете примеры расчета пенсий. При стаже в 40 лет и зарплате =средней зарплате по стране заработаете на 2000 грн.

Это в текущих условиях. А спустя 20-30 лет с такой демографией будет гораздо интересней...
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:59

  Alex_V_K_79 написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:в зависимости сколько ты заплатил в ПФ
думаю что у "многодетного материальнопомощника" с преждевременной эакуляцией только на акционное черниговское и хватит : :

я "по совету друзей" заказал форму 1ДФ в налоговой с 1999 года.
Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно
за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009
а вы как?
И дали прямо с 99-го года весь расклад по всем местам работы? Куда обращались? Районную ДФС?

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

районная ДФС, пишите заявление через неделю забираете всё бесплатно, есть второй вариант в личном кабинете пенсионного фонда, но лучше в налоговой
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:01

  antonivs3 написав:Оранжевый-хит сезона не знаю, мне энесси понравился, но мне и ной 10-15 понравился, да и бренди st-remy вообще без выдержки за 10долларов тоже.
а вобще мне кажется (не считая проф. сомелье и тех, кто с пеленок) это из области самовнушения в большой мере. а на деле как курильщики, которые не могут вслепую отличить любимые сигареты и поклонники пепси/кока, которые аналогичны в большинстве своем.

вкус начинаешь понимать со временем, тот же вискарь 18 лет вонючий или сыр с плесенью
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:05

  Оранжевый-хит сезона написав:вкус начинаешь понимать со временем, тот же вискарь 18 лет вонючий или сыр с плесенью

портки свои из холодильника убери...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:06

  es77 написав:
  antonivs3 написав:
  es77 написав: Ограниченное в что-то около 12т. грн. Даже если 40 лет подряд зарабатывал миллионы.
Выгодней таки иметь пару круш.

Это сегодня выгоднее. А несколько лет назад одна круша возле метро приносила среднюю ЗП.

Дык и раньше так было.
В 2013-м аренда круши была-бы 3500-4000 при средней пенсии 1200-1500.
Сейчас круша даст 7000-8000 при средней пенсии в 2500-3000.

Посмотрел в нете примеры расчета пенсий. При стаже в 40 лет и зарплате =средней зарплате по стране заработаете на 2000 грн.

Это в текущих условиях. А спустя 20-30 лет с такой демографией будет гораздо интересней...

вот на сейчас https://www.populationpyramid.net/ru/%D ... 0%B0/2018/
а вот через 20 лет https://www.populationpyramid.net/ru/%D ... 0%B0/2038/
сейчас много 30-35 лет
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:06

  Alex_V_K_79 написав:И дали прямо с 99-го года весь расклад по всем местам работы? Куда обращались? Районную ДФС?

Если предприниматель и есть электронные ключи можете сами посмотреть хоть прямо сейчас на сайте ПФУ. А нет -идти ногами.

У меня заработки показали с что-то около 2001 года. Раньше не было электронных отчетов в пенсионный. Все что раньше -по трудовой.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:08

  es77 написав:
  Alex_V_K_79 написав:И дали прямо с 99-го года весь расклад по всем местам работы? Куда обращались? Районную ДФС?

Если предприниматель и есть электронные ключи можете сами посмотреть хоть прямо сейчас на сайте ПФУ. А нет -идти ногами.

У меня заработки показали с что-то около 2001 года. Раньше не было электронных отчетов в пенсионный. Все что раньше -по трудовой.

вообще то с 1998 года есть
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:11

  Оранжевый-хит сезона написав:вообще то с 1998 года есть

Может не обязательно подавать было ?
У меня за раньше нету, хотя работал...
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