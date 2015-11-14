Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона не знаю, мне энесси понравился, но мне и ной 10-15 понравился, да и бренди st-remy вообще без выдержки за 10долларов тоже. а вобще мне кажется (не считая проф. сомелье и тех, кто с пеленок) это из области самовнушения в большой мере. а на деле как курильщики, которые не могут вслепую отличить любимые сигареты и поклонники пепси/кока, которые аналогичны в большинстве своем.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 25 лют, 2018 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Прохожий написав:в зависимости сколько ты заплатил в ПФ думаю что у "многодетного материальнопомощника" с преждевременной эакуляцией только на акционное черниговское и хватит : :
я "по совету друзей" заказал форму 1ДФ в налоговой с 1999 года. Так вот с 1999 года я всё время был официально трудоустроен и зачастую в 2-х 3-х местах одновременно за это время на "минималке" был только три года, с 2006 по 2009 а вы как?
И дали прямо с 99-го года весь расклад по всем местам работы? Куда обращались? Районную ДФС?
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районная ДФС, пишите заявление через неделю забираете всё бесплатно, есть второй вариант в личном кабинете пенсионного фонда, но лучше в налоговой
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antonivs3 написав:Оранжевый-хит сезона не знаю, мне энесси понравился, но мне и ной 10-15 понравился, да и бренди st-remy вообще без выдержки за 10долларов тоже. а вобще мне кажется (не считая проф. сомелье и тех, кто с пеленок) это из области самовнушения в большой мере. а на деле как курильщики, которые не могут вслепую отличить любимые сигареты и поклонники пепси/кока, которые аналогичны в большинстве своем.
вкус начинаешь понимать со временем, тот же вискарь 18 лет вонючий или сыр с плесенью
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