Додано: Нед 25 лют, 2018 23:55

Оранжевый-хит сезона не знаю, мне энесси понравился, но мне и ной 10-15 понравился, да и бренди st-remy вообще без выдержки за 10долларов тоже.

а вобще мне кажется (не считая проф. сомелье и тех, кто с пеленок) это из области самовнушения в большой мере. а на деле как курильщики, которые не могут вслепую отличить любимые сигареты и поклонники пепси/кока, которые аналогичны в большинстве своем.

Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 25 лют, 2018 23:57, всього редагувалось 1 раз.

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