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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:13

  es77 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вообще то с 1998 года есть

Может не обязательно подавать было ?
У меня за раньше нету, хотя работал...

просто тогда "персонификация" в пенсионный подавалась раз в год в марте за предыдущий, и туда могли подавать и не вас :(
а потом стала помесячной по коду
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас у нас большое количество 30-39 лет людей, они и покупают недвигу, но уже через 5 лет их станет меньше
и прикол в том что многим 25 летним уже родители купили квартирки про запас
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:20

  Оранжевый-хит сезона написав:просто тогда "персонификация" в пенсионный подавалась раз в год в марте за предыдущий, и туда могли подавать и не вас :(
а потом стала помесячной по коду

Пожимаю плечами.
Оно раз в год подавалось наверное по 2004 год. Но данные все равно помесячно.
У меня девки понаподавали за 2001 год вся годовая зарплата в декабре -стажа засчитано 1 месяц из года. Повбывав-би.

Кому интересно -инструкция как проверить свой стаж:
https://byowls.com/yak-diznatisya-pro-svij-robochij-stazh-ne-vihodyachi-z-domu/
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:25

  Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас у нас большое количество 30-39 лет людей, они и покупают недвигу, но уже через 5 лет их станет меньше
и прикол в том что многим 25 летним уже родители купили квартирки про запас

И зная это, вы опять решили инвестировать в КРЖН?))
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:36

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас у нас большое количество 30-39 лет людей, они и покупают недвигу, но уже через 5 лет их станет меньше
и прикол в том что многим 25 летним уже родители купили квартирки про запас

И зная это, вы опять решили инвестировать в КРЖН?))

Читайте Влада, сейчас нужно выходить из бумажных денег по простой причине. До конца 2017 года зарплаты подростут примерно на 20%. Т.е. в сентябре те у кого есть накопления станут беднее на 20% :)
Я брал дешевле ценников по рынку иначе не вкладывался бы.
Одна моя инвестиция уже приносит 10% годовых. Обьект тяжело продать но у меня уже подписана аренда на 2 года.
Вторая растёт в цене по мере достройки. Вот со второй я буду думать что делать, возможно летом буду продавать если будет вариант куда переложится.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне интересно будет понаблюдать за КРЖН летом, будут разнонаправленные векторы. С одной стороны много выбросится на рынок сданного новостроя, с другой стороны курс доллара будет низким а зарплата в гривне повысится.
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:41

  Оранжевый-хит сезона написав:вот на сейчас https://www.populationpyramid.net/ru/%D ... 0%B0/2018/
а вот через 20 лет https://www.populationpyramid.net/ru/%D ... 0%B0/2038/
сейчас много 30-35 лет

Балдею от пирамиды населения Ирака
https://www.populationpyramid.net/ru/%D ... 0%BA/2018/
Мож прикинутся ЮА аль Багдади Ирк и на лендлординг в Багдад или Басру? :mrgreen:
Хотя при таком количестве молодежи, резня там не остановится.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 00:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:До конца 2017 года зарплаты подростут примерно на 20%. Т.е. в сентябре те у кого есть накопления станут беднее на 20% :)

Уточните, а как с инфляцией будет в конце 2018? И о накоплениях в какой валюте речь?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 01:01

  Оранжевый-хит сезона написав:Читайте Влада, сейчас нужно выходить из бумажных денег по простой причине. До конца 2017 года зарплаты подростут примерно на 20%. Т.е. в сентябре те у кого есть накопления станут беднее на 20% :)
Я брал дешевле ценников по рынку иначе не вкладывался бы.
Одна моя инвестиция уже приносит 10% годовых. Обьект тяжело продать но у меня уже подписана аренда на 2 года.
Вторая растёт в цене по мере достройки. Вот со второй я буду думать что делать, возможно летом буду продавать если будет вариант куда переложится.

Игру "Заработай на падающем рынке" закончил в 2017.
Дать заработать "после себя" - это незыблемое правило.
Я вас не понимаю.
Вы имеете представление о направлении движения этого рынка, и всё равно туда лезите.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 01:21

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Читайте Влада, сейчас нужно выходить из бумажных денег по простой причине. До конца 2017 года зарплаты подростут примерно на 20%. Т.е. в сентябре те у кого есть накопления станут беднее на 20% :)
Я брал дешевле ценников по рынку иначе не вкладывался бы.
Одна моя инвестиция уже приносит 10% годовых. Обьект тяжело продать но у меня уже подписана аренда на 2 года.
Вторая растёт в цене по мере достройки. Вот со второй я буду думать что делать, возможно летом буду продавать если будет вариант куда переложится.

Игру "Заработай на падающем рынке" закончил в 2017.
Дать заработать "после себя" - это незыблемое правило.
Я вас не понимаю.
Вы имеете представление о направлении движения этого рынка, и всё равно туда лезите.

в 2017 было рано, посмотрим в сентябре
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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