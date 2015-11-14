Додано: Пон 26 лют, 2018 00:36

UA написав: Оранжевый-хит сезона написав: Сейчас у нас большое количество 30-39 лет людей, они и покупают недвигу, но уже через 5 лет их станет меньше

и прикол в том что многим 25 летним уже родители купили квартирки про запас Сейчас у нас большое количество 30-39 лет людей, они и покупают недвигу, но уже через 5 лет их станет меньшеи прикол в том что многим 25 летним уже родители купили квартирки про запас

И зная это, вы опять решили инвестировать в КРЖН?)) И зная это, вы опять решили инвестировать в КРЖН?))

Читайте Влада, сейчас нужно выходить из бумажных денег по простой причине. До конца 2017 года зарплаты подростут примерно на 20%. Т.е. в сентябре те у кого есть накопления станут беднее на 20%Я брал дешевле ценников по рынку иначе не вкладывался бы.Одна моя инвестиция уже приносит 10% годовых. Обьект тяжело продать но у меня уже подписана аренда на 2 года.Вторая растёт в цене по мере достройки. Вот со второй я буду думать что делать, возможно летом буду продавать если будет вариант куда переложится.