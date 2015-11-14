Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:просто тогда "персонификация" в пенсионный подавалась раз в год в марте за предыдущий, и туда могли подавать и не вас а потом стала помесячной по коду
Пожимаю плечами. Оно раз в год подавалось наверное по 2004 год. Но данные все равно помесячно. У меня девки понаподавали за 2001 год вся годовая зарплата в декабре -стажа засчитано 1 месяц из года. Повбывав-би.
Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас у нас большое количество 30-39 лет людей, они и покупают недвигу, но уже через 5 лет их станет меньше и прикол в том что многим 25 летним уже родители купили квартирки про запас
И зная это, вы опять решили инвестировать в КРЖН?))
Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас у нас большое количество 30-39 лет людей, они и покупают недвигу, но уже через 5 лет их станет меньше и прикол в том что многим 25 летним уже родители купили квартирки про запас
И зная это, вы опять решили инвестировать в КРЖН?))
Читайте Влада, сейчас нужно выходить из бумажных денег по простой причине. До конца 2017 года зарплаты подростут примерно на 20%. Т.е. в сентябре те у кого есть накопления станут беднее на 20% Я брал дешевле ценников по рынку иначе не вкладывался бы. Одна моя инвестиция уже приносит 10% годовых. Обьект тяжело продать но у меня уже подписана аренда на 2 года. Вторая растёт в цене по мере достройки. Вот со второй я буду думать что делать, возможно летом буду продавать если будет вариант куда переложится.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Мне интересно будет понаблюдать за КРЖН летом, будут разнонаправленные векторы. С одной стороны много выбросится на рынок сданного новостроя, с другой стороны курс доллара будет низким а зарплата в гривне повысится.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:Читайте Влада, сейчас нужно выходить из бумажных денег по простой причине. До конца 2017 года зарплаты подростут примерно на 20%. Т.е. в сентябре те у кого есть накопления станут беднее на 20% Я брал дешевле ценников по рынку иначе не вкладывался бы. Одна моя инвестиция уже приносит 10% годовых. Обьект тяжело продать но у меня уже подписана аренда на 2 года. Вторая растёт в цене по мере достройки. Вот со второй я буду думать что делать, возможно летом буду продавать если будет вариант куда переложится.
Игру "Заработай на падающем рынке" закончил в 2017. Дать заработать "после себя" - это незыблемое правило. Я вас не понимаю. Вы имеете представление о направлении движения этого рынка, и всё равно туда лезите.
Оранжевый-хит сезона написав:Читайте Влада, сейчас нужно выходить из бумажных денег по простой причине. До конца 2017 года зарплаты подростут примерно на 20%. Т.е. в сентябре те у кого есть накопления станут беднее на 20% Я брал дешевле ценников по рынку иначе не вкладывался бы. Одна моя инвестиция уже приносит 10% годовых. Обьект тяжело продать но у меня уже подписана аренда на 2 года. Вторая растёт в цене по мере достройки. Вот со второй я буду думать что делать, возможно летом буду продавать если будет вариант куда переложится.
Игру "Заработай на падающем рынке" закончил в 2017. Дать заработать "после себя" - это незыблемое правило. Я вас не понимаю. Вы имеете представление о направлении движения этого рынка, и всё равно туда лезите.
в 2017 было рано, посмотрим в сентябре
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos