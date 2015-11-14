Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Хз. Но однуха в патриотике уже дороже трехи на Тампере.
Паркоместо в метрополии = 82 метра шлака на куреневке.
Не знаю ниодного кто рассматривает покупку трешки в теплом 60 летнем хрущике на тампере. Ниодного. Но знаю тех кто смотрит и покупает что-то поновее.
Или Вы думаете че вместо Паркоместа в рт за 50куе нужно купить 2 трехи на Тампере? Может вместо трехи в метрополии лучше купить парадное на Тампере и там жить?
Панельные хрущи вынесем за скобки. И вы и я знаем реальное качество современных новостроек. Я и имею ввиду не качество работ и материалов, а неустранимые недостатки монолит - каркасной технологии. Кирпичная 9-ка, это серьезный конкурент говнострою эконом и т.н. комфорт класса.
Kripo написав: срочно спасите своего знакомого! еврейская линия уже лет 8 как закрыта, а немецкая линия открыта для эмиграции, может в 90х и были непонятки какие, короче ему надо хоть чуть-чуть немецкий понимать-говорить, и документы деда, и всю семью сюда может забрать, социлка и медицина ждут его! тут семьи из казахстана, где одна бабушка была немка с поволжья приезжают, казадойче... короче, пэрэдайьте инфу, пусть сам решает..
Спасибо за подсказку. Кстати у него 4 детей)) Вероятно сможет в Германии жить на социалку лучше, чем в Украине вкалывая от рассвета до заката. Я даже не знаю поднимать ли перед знакомым эту тему. Всё идет к тому, что скоро с друзьями детства пиво можно будет выпить только по Скайпу.
Первый написав:По цене санузлов в метрополии. Хлопцы. 100500 раз пишу сливайте шлачекс. Если не слить то будет очень больно для бюджета шлаководов.
Шлачекс не потянет за собой вниз говнострои?
Разные сегменты рынка это сообщающиеся сосуды. Возможны временные перекосы, но это не на долго. В 14-15 цены на новострои хорошо продавливали хотелки на вторичке, сейчас может быть наоборот. Новострой это не только риски и ожидание, это еще и ремонт, который сейчас стоит дорого, относительно цены квартиры. Думаю, что падение цены на вторичку существует больше на форумах, чем в реальной жизни. На вторичке тоже происходит сегментация и ободранные квартиры в опе мира падают до смешных цифр, тогда как в хороших местах, в хорошем состоянии могут и расти. В большинстве случаев в пример того, что вторичка стоит дешево, приводят убитый шлак, который может не в полной мере отражать общую ситуацию на рынке.
Первый написав:Хз. Но однуха в патриотике уже дороже трехи на Тампере.
Паркоместо в метрополии = 82 метра шлака на куреневке.
Не знаю ниодного кто рассматривает покупку трешки в теплом 60 летнем хрущике на тампере. Ниодного. Но знаю тех кто смотрит и покупает что-то поновее.
Или Вы думаете че вместо Паркоместа в рт за 50куе нужно купить 2 трехи на Тампере? Может вместо трехи в метрополии лучше купить парадное на Тампере и там жить?
Панельные хрущи вынесем за скобки. И вы и я знаем реальное качество современных новостроек. Я и имею ввиду не качество работ и материалов, а неустранимые недостатки монолит - каркасной технологии. Кирпичная 9-ка, это серьезный конкурент говнострою эконом и т.н. комфорт класса.
Только люди об этом не в курсе. Все выражается в цене. А цена не регулируемая. Воздушная двуха во втором доме Эврики стоит дороже 4к на куреневке.... это факт.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Шановне панство, потрібна порада. В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди. Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві (і собі знадобиться, і здавати можна вигідніше, і взагалі на майбутнє краще). Які агрументи йому ще висунути щоб він погодився. Його аргументація - зараз ціни доброї все одно нема (а раптом буде дорожай), в мене на це нема часу (посередників наймати - зайві витрати), купувати в Києві і здавати - це теж клопіт. От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?