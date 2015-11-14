|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:55
sun9man написав:
От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?
Я бы так, в его ситуации, не делал. Выручит он за нее копейки, покупать в Киеве придется докладывать. Ему некогда этим заниматься - ни сдачей, ни ремонтом, ни продажей.
В моменты кризиса село проседает сильней города, так как люди бегут на заработки, потом, когда что-то можно заработать и дома, ситуация выравнивается.
В общем беготни много, смысл не очевиден, выигрыш или проигрыш 5 копеек.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 3905
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 12:57
Первый написав:
Я просто не могу придумать модель, по которой свои заработанные деньги можно отдать за 60 летний трехкомнатный шлак на тампере, дврз, и иже с ними.
Вы меряете одежду не по своему размеру.
Вам не подходит, а в экономсегменте, кирпичный совкошлачок может быть куда интереснее эконом новостроя возле завода Энергия.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2432
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:00
sun9man написав:
Шановне панство, потрібна порада.
В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди.
Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві (і собі знадобиться, і здавати можна вигідніше, і взагалі на майбутнє краще). Які агрументи йому ще висунути щоб він погодився. Його аргументація - зараз ціни доброї все одно нема (а раптом буде дорожай), в мене на це нема часу (посередників наймати - зайві витрати), купувати в Києві і здавати - це теж клопіт.
От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?
А что можно купить в Киеве после продажи той квартиры в степях ?
Вообще если купится хоть небольшая 1-к и то можно сдавать в аренду с куда б0льшим выхлопом.
Попробуйте привести примеры вариантов в Киеве на покупку и озвучить сумму за которую можно сдать эту покупку.
ЗЫ. Правда непонятно зачем вам чересчур активно убеждать человека.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1008
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:01
кстаті. можете мені позавидувать
на запрошення вані ковбасюка провів 2 тижні в Кореї, обкатав трасу скоростного спуску...
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:02
ціна квартири в іпенях степів = іпхон х.
або й дешевше
-
Васенька
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 20.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:03
Первый написав:
Патриотика, эврика, варшавский и другие мега скворечники это результат того что люди разобрались в вопросе.
И теперь уже четко видно, че они дороже.
На момент покупки они были дешевле. Существенно дешевле. Сейчас, когда цена выровнялась, в ОП очередей нет.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 3905
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:07
UA написав:
знаем реальное качество современных новостроек.
Я и имею ввиду не качество работ и материалов, а неустранимые недостатки монолит - каркасной технологии.
Кирпичная 9-ка, это серьезный конкурент говнострою эконом и т.н. комфорт класса.
Где почитать можно? Или, может, вкратце...?
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:08
UA написав: Первый написав:
Я просто не могу придумать модель, по которой свои заработанные деньги можно отдать за 60 летний трехкомнатный шлак на тампере, дврз, и иже с ними.
Вы меряете одежду не по своему размеру.
Вам не подходит, а в экономсегменте, кирпичный совкошлачок может быть куда интереснее эконом новостроя возле завода Энергия.
Не спорю. Но Вы пытаетесь на тенденцию прикрутить какой-то конкретный случай.
Как может появится эврика на 30 двухсотквартирных домов при цене квартир дороже кирпичного совкошлачка?
Видать что-то не так с ним.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 12345
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 1587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:12
vladimir07 написав: sun9man написав:
Шановне панство, потрібна порада.
В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди.
Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві (і собі знадобиться, і здавати можна вигідніше, і взагалі на майбутнє краще). Які агрументи йому ще висунути щоб він погодився. Його аргументація - зараз ціни доброї все одно нема (а раптом буде дорожай), в мене на це нема часу (посередників наймати - зайві витрати), купувати в Києві і здавати - це теж клопіт.
От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?
А что можно купить в Киеве после продажи той квартиры в степях ?
Вообще если купится хоть небольшая 1-к и то можно сдавать в аренду с куда б0льшим выхлопом.
Попробуйте привести примеры вариантов в Киеве на покупку и озвучить сумму за которую можно сдать эту покупку.
ЗЫ. Правда непонятно зачем вам чересчур активно убеждать человека.
По обявам на ОЛХ - там двушку можно продать зараз за 15К баксів. Є можливості доложить.
Причини - родич. Деякі його питання тут вирішую поки він за кордоном шариться. Ну як і він свого часу мої вирішував.
До того ж сподіваюсь що він таки колись вирішить осісти і зробить це в Києві.
-
sun9man
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 28.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лют, 2018 13:16
Vlad442 написав: Первый написав:
Патриотика, эврика, варшавский и другие мега скворечники это результат того что люди разобрались в вопросе.
И теперь уже четко видно, че они дороже.
На момент покупки они были дешевле. Существенно дешевле. Сейчас, когда цена выровнялась, в ОП очередей нет.
Я был в севене. Однуха на уровне котлована 1 лям грн. Выбора квартир нет.
Был в метрополисе. "Видовых чтобы не задохнуться однух" на развязку одесской площади нет. Цена = треха на тампере.этап - котлован и согласование этажности.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 12345
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 1587 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|