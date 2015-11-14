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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 448449450451452>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sun9man написав:От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?

Я бы так, в его ситуации, не делал. Выручит он за нее копейки, покупать в Киеве придется докладывать. Ему некогда этим заниматься - ни сдачей, ни ремонтом, ни продажей.
В моменты кризиса село проседает сильней города, так как люди бегут на заработки, потом, когда что-то можно заработать и дома, ситуация выравнивается.
В общем беготни много, смысл не очевиден, выигрыш или проигрыш 5 копеек.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:57

  Первый написав:Я просто не могу придумать модель, по которой свои заработанные деньги можно отдать за 60 летний трехкомнатный шлак на тампере, дврз, и иже с ними.

Вы меряете одежду не по своему размеру.
Вам не подходит, а в экономсегменте, кирпичный совкошлачок может быть куда интереснее эконом новостроя возле завода Энергия.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:00

  sun9man написав:Шановне панство, потрібна порада.
В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди.
Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві (і собі знадобиться, і здавати можна вигідніше, і взагалі на майбутнє краще). Які агрументи йому ще висунути щоб він погодився. Його аргументація - зараз ціни доброї все одно нема (а раптом буде дорожай), в мене на це нема часу (посередників наймати - зайві витрати), купувати в Києві і здавати - це теж клопіт.
От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?


А что можно купить в Киеве после продажи той квартиры в степях ?
Вообще если купится хоть небольшая 1-к и то можно сдавать в аренду с куда б0льшим выхлопом.
Попробуйте привести примеры вариантов в Киеве на покупку и озвучить сумму за которую можно сдать эту покупку.

ЗЫ. Правда непонятно зачем вам чересчур активно убеждать человека.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:01

кстаті. можете мені позавидувать :)
на запрошення вані ковбасюка провів 2 тижні в Кореї, обкатав трасу скоростного спуску...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:02

ціна квартири в іпенях степів = іпхон х.
або й дешевше
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Патриотика, эврика, варшавский и другие мега скворечники это результат того что люди разобрались в вопросе.
И теперь уже четко видно, че они дороже.

На момент покупки они были дешевле. Существенно дешевле. Сейчас, когда цена выровнялась, в ОП очередей нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:07

  UA написав:знаем реальное качество современных новостроек.
Я и имею ввиду не качество работ и материалов, а неустранимые недостатки монолит - каркасной технологии.
Кирпичная 9-ка, это серьезный конкурент говнострою эконом и т.н. комфорт класса.


Где почитать можно? Или, может, вкратце...? :oops:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:08

  UA написав:
  Первый написав:Я просто не могу придумать модель, по которой свои заработанные деньги можно отдать за 60 летний трехкомнатный шлак на тампере, дврз, и иже с ними.

Вы меряете одежду не по своему размеру.
Вам не подходит, а в экономсегменте, кирпичный совкошлачок может быть куда интереснее эконом новостроя возле завода Энергия.

Не спорю. Но Вы пытаетесь на тенденцию прикрутить какой-то конкретный случай.

Как может появится эврика на 30 двухсотквартирных домов при цене квартир дороже кирпичного совкошлачка?
Видать что-то не так с ним.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:12

  vladimir07 написав:
  sun9man написав:Шановне панство, потрібна порада.
В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди.
Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві (і собі знадобиться, і здавати можна вигідніше, і взагалі на майбутнє краще). Які агрументи йому ще висунути щоб він погодився. Його аргументація - зараз ціни доброї все одно нема (а раптом буде дорожай), в мене на це нема часу (посередників наймати - зайві витрати), купувати в Києві і здавати - це теж клопіт.
От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?


А что можно купить в Киеве после продажи той квартиры в степях ?
Вообще если купится хоть небольшая 1-к и то можно сдавать в аренду с куда б0льшим выхлопом.
Попробуйте привести примеры вариантов в Киеве на покупку и озвучить сумму за которую можно сдать эту покупку.

ЗЫ. Правда непонятно зачем вам чересчур активно убеждать человека.

По обявам на ОЛХ - там двушку можно продать зараз за 15К баксів. Є можливості доложить.
Причини - родич. Деякі його питання тут вирішую поки він за кордоном шариться. Ну як і він свого часу мої вирішував.
До того ж сподіваюсь що він таки колись вирішить осісти і зробить це в Києві.
sun9man
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:16

  Vlad442 написав:
  Первый написав:Патриотика, эврика, варшавский и другие мега скворечники это результат того что люди разобрались в вопросе.
И теперь уже четко видно, че они дороже.

На момент покупки они были дешевле. Существенно дешевле. Сейчас, когда цена выровнялась, в ОП очередей нет.

Я был в севене. Однуха на уровне котлована 1 лям грн. Выбора квартир нет.
Был в метрополисе. "Видовых чтобы не задохнуться однух" на развязку одесской площади нет. Цена = треха на тампере.этап - котлован и согласование этажности.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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