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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 449450451452>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:17

  sun9man написав:Шановне панство, потрібна порада.
В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди.
Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві (і собі знадобиться, і здавати можна вигідніше, і взагалі на майбутнє краще). Які агрументи йому ще висунути щоб він погодився. Його аргументація - зараз ціни доброї все одно нема (а раптом буде дорожай), в мене на це нема часу (посередників наймати - зайві витрати), купувати в Києві і здавати - це теж клопіт.
От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?

Там хоч за 10-12т.$ можна продати?
Правда, я б продавав за що дадуть :roll:
Поки ще щось дають :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sun9man написав:По обявам на ОЛХ - там двушку можно продать зараз за 15К баксів

Однозначно продавати!
Терміново 8)
Поки дають 15к.
Потім, за таке, будуть давати лише в морду :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:26

  sun9man написав:Шановне панство, потрібна порада.
В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди.
Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві (і собі знадобиться, і здавати можна вигідніше, і взагалі на майбутнє краще). Які агрументи йому ще висунути щоб він погодився. Його аргументація - зараз ціни доброї все одно нема (а раптом буде дорожай), в мене на це нема часу (посередників наймати - зайві витрати), купувати в Києві і здавати - це теж клопіт.
От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?

Демография и миграция.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:28

sun9man
Не думайте замість нього і не переконуйте його. Це - його питання, його спадщина. Допомагайте тільки якщо він сам попросить і хай конкретно визачиться із своїми цілями. А то - "може повернусь, може не повернусь". Після забугряндії повертатись у райцентр до батьків - це просто крах.
Переконаєте його на якусь дію - будете потім крайнім.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:43

  galadriel написав:sun9man
Не думайте замість нього і не переконуйте його. Це - його питання, його спадщина. Допомагайте тільки якщо він сам попросить і хай конкретно визачиться із своїми цілями. А то - "може повернусь, може не повернусь". Після забугряндії повертатись у райцентр до батьків - це просто крах.
Переконаєте його на якусь дію - будете потім крайнім.

Баріну женітся пора. І тьотя каже щоб я повліяв. Но тьотя хоче шоб синішка рядом якорь бросив. А я кажу що осядеш в райцентрі - сліняєш в чергові мандри через півроку. А в Києві можна і по справжньому осісти.
sun9man
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Кирпичная 9-ка, это серьезный конкурент говнострою эконом и т.н. комфорт класса.

Горизонтальная разводка в этой конкуренции играет немалую роль
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sun9man написав:В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди.
Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві

І що можна купити в Києві за двокімнатну в степах? Не певен що й на Ірпенебучу вистачить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sun9man написав:Баріну женітся пора. І тьотя каже щоб я повліяв. Но тьотя хоче шоб синішка рядом якорь бросив. А я кажу що осядеш в райцентрі - сліняєш в чергові мандри через півроку. А в Києві можна і по справжньому осісти.

Поэтому Киеву депопуляция не грозит. Пока есть такие люди и такие мысли.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:51

  sun9man написав:
  galadriel написав:sun9man
Не думайте замість нього і не переконуйте його. Це - його питання, його спадщина. Допомагайте тільки якщо він сам попросить і хай конкретно визачиться із своїми цілями. А то - "може повернусь, може не повернусь". Після забугряндії повертатись у райцентр до батьків - це просто крах.
Переконаєте його на якусь дію - будете потім крайнім.

Баріну женітся пора. І тьотя каже щоб я повліяв. Но тьотя хоче шоб синішка рядом якорь бросив. А я кажу що осядеш в райцентрі - сліняєш в чергові мандри через півроку. А в Києві можна і по справжньому осісти.

Всех послать. В первую очередь - тётю. Чёрт, бабы :evil: :evil: :evil:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 13:55

  Faceless написав:
  UA написав:Кирпичная 9-ка, это серьезный конкурент говнострою эконом и т.н. комфорт класса.

Горизонтальная разводка в этой конкуренции играет немалую роль

Счётчик на тепло в подвале часто решает.
Приводили примеры пару дней назад по однушкам в новострое и панели 80х. Разница в оплате за один ХОЛОДНЫЙ месяц была в пределах одной посиделки в пивнухе, 200-400грн.
80 метров в новоовнострое с тонкими стенами, плохим утеплением и окнами тоже прогреть не 1000грн в нынешние морозы в месяц стоит.
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