Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sun9man написав:Шановне панство, потрібна порада. В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди. Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві (і собі знадобиться, і здавати можна вигідніше, і взагалі на майбутнє краще). Які агрументи йому ще висунути щоб він погодився. Його аргументація - зараз ціни доброї все одно нема (а раптом буде дорожай), в мене на це нема часу (посередників наймати - зайві витрати), купувати в Києві і здавати - це теж клопіт. От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?
Там хоч за 10-12т.$ можна продати? Правда, я б продавав за що дадуть Поки ще щось дають
sun9man написав:Шановне панство, потрібна порада. В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди. Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві (і собі знадобиться, і здавати можна вигідніше, і взагалі на майбутнє краще). Які агрументи йому ще висунути щоб він погодився. Його аргументація - зараз ціни доброї все одно нема (а раптом буде дорожай), в мене на це нема часу (посередників наймати - зайві витрати), купувати в Києві і здавати - це теж клопіт. От питаю шановне панство, як його переконати. Чи може громада вважає що я не правий?
Демография и миграция. Маленькие города вне куротной локации, важных трансортных магистралей или без крупных предприятий монополистов энергосектора обречены.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
sun9man Не думайте замість нього і не переконуйте його. Це - його питання, його спадщина. Допомагайте тільки якщо він сам попросить і хай конкретно визачиться із своїми цілями. А то - "може повернусь, може не повернусь". Після забугряндії повертатись у райцентр до батьків - це просто крах. Переконаєте його на якусь дію - будете потім крайнім.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel написав:sun9man Не думайте замість нього і не переконуйте його. Це - його питання, його спадщина. Допомагайте тільки якщо він сам попросить і хай конкретно визачиться із своїми цілями. А то - "може повернусь, може не повернусь". Після забугряндії повертатись у райцентр до батьків - це просто крах. Переконаєте його на якусь дію - будете потім крайнім.
Баріну женітся пора. І тьотя каже щоб я повліяв. Но тьотя хоче шоб синішка рядом якорь бросив. А я кажу що осядеш в райцентрі - сліняєш в чергові мандри через півроку. А в Києві можна і по справжньому осісти.
sun9man написав:В товариша є спадщина - двушка в райцентрі в степах України. Сам товариш там не живе а микається по закордонам і великим містам. Я раджу спадщину продати, а товариш чухає репу, бо "жалко, а раптом захочу повернутись". Ну так в нього там батьки в приватному будинку там живуть, повернутись є куди. Квартира здається за комуналь + якась дрібниця. Я йому рекомендую продати і купити в Києві
І що можна купити в Києві за двокімнатну в степах? Не певен що й на Ірпенебучу вистачить
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sun9man написав:Баріну женітся пора. І тьотя каже щоб я повліяв. Но тьотя хоче шоб синішка рядом якорь бросив. А я кажу що осядеш в райцентрі - сліняєш в чергові мандри через півроку. А в Києві можна і по справжньому осісти.
Поэтому Киеву депопуляция не грозит. Пока есть такие люди и такие мысли.
galadriel написав:sun9man Не думайте замість нього і не переконуйте його. Це - його питання, його спадщина. Допомагайте тільки якщо він сам попросить і хай конкретно визачиться із своїми цілями. А то - "може повернусь, може не повернусь". Після забугряндії повертатись у райцентр до батьків - це просто крах. Переконаєте його на якусь дію - будете потім крайнім.
Баріну женітся пора. І тьотя каже щоб я повліяв. Но тьотя хоче шоб синішка рядом якорь бросив. А я кажу що осядеш в райцентрі - сліняєш в чергові мандри через півроку. А в Києві можна і по справжньому осісти.
Всех послать. В первую очередь - тётю. Чёрт, бабы
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
UA написав:Кирпичная 9-ка, это серьезный конкурент говнострою эконом и т.н. комфорт класса.
Горизонтальная разводка в этой конкуренции играет немалую роль
Счётчик на тепло в подвале часто решает. Приводили примеры пару дней назад по однушкам в новострое и панели 80х. Разница в оплате за один ХОЛОДНЫЙ месяц была в пределах одной посиделки в пивнухе, 200-400грн. 80 метров в новоовнострое с тонкими стенами, плохим утеплением и окнами тоже прогреть не 1000грн в нынешние морозы в месяц стоит.