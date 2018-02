Додано: Пон 26 лют, 2018 13:28

sun9man

Не думайте замість нього і не переконуйте його. Це - його питання, його спадщина. Допомагайте тільки якщо він сам попросить і хай конкретно визачиться із своїми цілями. А то - "може повернусь, може не повернусь". Після забугряндії повертатись у райцентр до батьків - це просто крах.

Переконаєте його на якусь дію - будете потім крайнім.

