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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 453454455456

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:12

  барабашов написав:
  Vlad442 написав:
  Chatbot написав:Пипец история. Еще более депрессивная, чем теория родового капитала. "Жизнь - это боль и мучения".

Обычная история обычных людей. Средний класс. Думаю, так живут во всем мире. Не всем Голосеево за сотни тысяч покупать, продавать, как вам.

Это если было ОНО в реале, это Голосеево.
Я после постов пару лет назад о зарплате в 99м-00м годах в 4куе молодому спецу в рашкобанке сразу понял что у фантаст стал пи3дуном.
Есличё, друзи ели этих устриц в те же годы. В банках приближённым к Юльке с Пашей.

Мне когда-нибудь простят мое вранье на форуме? Я же уже повинился. Ну ведь скучно постоянно говорить правду.
Chatbot
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:21

СЕНСАЦИЯ!
В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:51

  Chatbot написав:Интересное наблюдение: люди в ветк е, которые не бедствуют и очень неплохо себячувствуют, считают, что для остальных влачить жалкое существование -это очень даже нормально.

..потому, что они же сами для себя выбрали это.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Пон 26 лют, 2018 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:51

  Faceless написав:
  UA написав:Кирпичная 9-ка, это серьезный конкурент говнострою эконом и т.н. комфорт класса.

Горизонтальная разводка в этой конкуренции играет немалую роль

Это в теории.
На практике РЛА подкорректировал это преимущество рассчитанной с потолка оплатой за отопление МОП.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:56

  Первый написав:
  Vlad442 написав:
  Первый написав:Патриотика, эврика, варшавский и другие мега скворечники это результат того что люди разобрались в вопросе.
И теперь уже четко видно, че они дороже.

На момент покупки они были дешевле. Существенно дешевле. Сейчас, когда цена выровнялась, в ОП очередей нет.

Я был в севене. Однуха на уровне котлована 1 лям грн. Выбора квартир нет.
Был в метрополисе. "Видовых чтобы не задохнуться однух" на развязку одесской площади нет. Цена = треха на тампере.этап - котлован и согласование этажности.

В столице никогда нет выбора, я ещё в первые дома заезжал раза три, всегда какое то гуано предлагали. Это напомнило мне историю с квартетом, приехал как только вагончик поставили и сразу "либо интересующая планировка на третьем этаже, либо гвно на восьмом". Столица в своём репертуаре.

А какой прайс огласили в метрополисе за ликвидные варианты?
hume
 
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