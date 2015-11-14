Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Chatbot написав:Пипец история. Еще более депрессивная, чем теория родового капитала. "Жизнь - это боль и мучения".
Обычная история обычных людей. Средний класс. Думаю, так живут во всем мире. Не всем Голосеево за сотни тысяч покупать, продавать, как вам.
Это если было ОНО в реале, это Голосеево. Я после постов пару лет назад о зарплате в 99м-00м годах в 4куе молодому спецу в рашкобанке сразу понял что у фантаст стал пи3дуном. Есличё, друзи ели этих устриц в те же годы. В банках приближённым к Юльке с Пашей.
Мне когда-нибудь простят мое вранье на форуме? Я же уже повинился. Ну ведь скучно постоянно говорить правду.
СЕНСАЦИЯ! В 2017 году в Киеве ввели в эксплуатацию 1.733 млн м2 жилья.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Патриотика, эврика, варшавский и другие мега скворечники это результат того что люди разобрались в вопросе. И теперь уже четко видно, че они дороже.
На момент покупки они были дешевле. Существенно дешевле. Сейчас, когда цена выровнялась, в ОП очередей нет.
Я был в севене. Однуха на уровне котлована 1 лям грн. Выбора квартир нет. Был в метрополисе. "Видовых чтобы не задохнуться однух" на развязку одесской площади нет. Цена = треха на тампере.этап - котлован и согласование этажности.
В столице никогда нет выбора, я ещё в первые дома заезжал раза три, всегда какое то гуано предлагали. Это напомнило мне историю с квартетом, приехал как только вагончик поставили и сразу "либо интересующая планировка на третьем этаже, либо гвно на восьмом". Столица в своём репертуаре.
А какой прайс огласили в метрополисе за ликвидные варианты?