RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:42

  Chatbot написав:
  Первый написав:2 Hume
На ликвидные? Никакой. Их просто уже нет.



прайс был вот такой.
Планировки - боль. Ширина кухни в однухе 2.45
Захару и ко РЫДАТЬ.

Проект, конечно, симпатичный (по сравнению с соседним КГС - вообще космос). Если построят как обещают - будет красиво.

Уверен че красота спасет мир.

2 UA.
Нищебродствую.
Поделитесь реальным прайсом метрополии, сигнече или тт. Будете для меня примером куда нужно ходить и полезным для людей.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12351
З нами з: 27.10.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:50

  Первый написав:2 UA.
Нищебродствую.
Поделитесь реальным прайсом метрополии, сигнече или тт. Будете для меня примером куда нужно ходить и полезным для людей.

Считаю нынешние времена слишком рисковыми для инвестиций в котлованы.
Особенно это касается котлованов малоизвестных застройщиков.
"Я не трус, но я боюсь"
Лучше жирок на ЖК Арсенал поберегу.
Как думаете, отдать территорию завода Арсенал под застройку Аркаде это рабочая идея? :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 19.07.08
Подякував: 172 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:54

  UA написав:Лучше жирок на ЖК Арсенал поберегу.

какой ценник посчитаете для себя приемлемым?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12323
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1652 раз.
Подякували: 3255 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:58

  Yuri_T написав:
  UA написав:Лучше жирок на ЖК Арсенал поберегу.

какой ценник посчитаете для себя приемлемым?

Стараюсь об этом не думать.
Борьба с жабой ещё впереди))
UA
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 19.07.08
Подякував: 172 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Первый написав:2 UA.
Нищебродствую.
Поделитесь реальным прайсом метрополии, сигнече или тт. Будете для меня примером куда нужно ходить и полезным для людей.

Считаю нынешние времена слишком рисковыми для инвестиций в котлованы.
Особенно это касается котлованов малоизвестных застройщиков.
"Я не трус, но я боюсь"
Лучше жирок на ЖК Арсенал поберегу.
Как думаете, отдать территорию завода Арсенал под застройку Аркаде это рабочая идея? :mrgreen:
Как думаете, с какой цены юдп начнут продажи? Филадельфия недалеко от 52-54 к грн. за м2...

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 119
З нами з: 15.12.15
Подякував: 226 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:53

  UA написав:
  Первый написав:2 UA.
Нищебродствую.
Поделитесь реальным прайсом метрополии, сигнече или тт. Будете для меня примером куда нужно ходить и полезным для людей.

Считаю нынешние времена слишком рисковыми для инвестиций в котлованы.
Особенно это касается котлованов малоизвестных застройщиков.
"Я не трус, но я боюсь"
Лучше жирок на ЖК Арсенал поберегу.
Как думаете, отдать территорию завода Арсенал под застройку Аркаде это рабочая идея? :mrgreen:


Страна Украина. Сам сделать не могу, но другие делают не так...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12351
З нами з: 27.10.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Первый написав:2 Hume
На ликвидные? Никакой. Их просто уже нет.



прайс был вот такой.
Планировки - боль. Ширина кухни в однухе 2.45
Захару и ко РЫДАТЬ.Зображення

По каким то непонятным застройщикам вы ходите.
Да еще на краю географии :mrgreen:
Кстати, не такой и непонятный застройщик. Бодро растет и развивается этот застройщик..

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 119
З нами з: 15.12.15
Подякував: 226 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Только в совке квалифицированные токарь получал зарплату примерно равную директорской.
В цивилизованном мире система оценки труда иная. У каждой специальности есть свой "разумный" потолок. У моей - потолок на порядок выше.

два главных слова-выделил.
Судя по тому, что в киевских новостроях некому делать ремонты, наша страна не цивилизованная и потолки уж слишком низкие. В отличие от Польши и далее на запад.
Один очень знакомый мне токарь 4-го разряда (высший-6-й), получал при совке 170-200 грн. За счёт перевыполнения плана. Как только это стало постоянным, повысили норму
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 10.06.11
Подякував: 143 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex_V_K_79 написав:Кстати, не такой и непонятный застройщик. Бодро растет и развивается этот застройщик..

денежку в этого застройщика можно вложить? Вдруг акции в цене поднимуться или дивидендик перепадёт
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 10.06.11
Подякував: 143 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:28

Frant да, верно, рублей.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 10.06.11
Подякував: 143 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 455456457458>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1012, 1013, 1014
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10136 1862660
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 12:22
antey1969
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 19447
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97321
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53829)
27.02.2018 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.