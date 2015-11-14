Уверен че красота спасет мир.
2 UA.
Нищебродствую.
Поделитесь реальным прайсом метрополии, сигнече или тт. Будете для меня примером куда нужно ходить и полезным для людей.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:42
Уверен че красота спасет мир.
2 UA.
Нищебродствую.
Поделитесь реальным прайсом метрополии, сигнече или тт. Будете для меня примером куда нужно ходить и полезным для людей.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:50
Считаю нынешние времена слишком рисковыми для инвестиций в котлованы.
Особенно это касается котлованов малоизвестных застройщиков.
"Я не трус, но я боюсь"
Лучше жирок на ЖК Арсенал поберегу.
Как думаете, отдать территорию завода Арсенал под застройку Аркаде это рабочая идея?
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:54
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 27 лют, 2018 10:58
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как думаете, с какой цены юдп начнут продажи? Филадельфия недалеко от 52-54 к грн. за м2...
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Додано: Вів 27 лют, 2018 12:53
Страна Украина. Сам сделать не могу, но другие делают не так...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, не такой и непонятный застройщик. Бодро растет и развивается этот застройщик..
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
два главных слова-выделил.
Судя по тому, что в киевских новостроях некому делать ремонты, наша страна не цивилизованная и потолки уж слишком низкие. В отличие от Польши и далее на запад.
Один очень знакомый мне токарь 4-го разряда (высший-6-й), получал при совке 170-200 грн. За счёт перевыполнения плана. Как только это стало постоянным, повысили норму
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
денежку в этого застройщика можно вложить? Вдруг акции в цене поднимуться или дивидендик перепадёт
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:28
Frant да, верно, рублей.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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