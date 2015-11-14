Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Друзья, уважаемые пользователи портала Address.ua! Наш портал подвел итоги очередного раунда акции «Борьба с фейками». Противник снова получил порядка 150 нокаутирующих ударов (столько жалоб от пользователей портал Address.ua, получил и обработал за три месяца). Команда портала выражает благодарность всем участникам и объявляет самого результативного.....
Всем пользователям портала Address.ua, кто участвовал, но не победил – предлагаем продолжать в том же духе, и может в следующий раз, именно вы станете победителем акции.
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Напомним, что с целью сведения к минимуму колличества недостоверных объявлений на портале, мы объявили акцию «Борьба с фейками»
скоро можно будет ссылаться на этот ресурс, как на достоверный...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Chatbot написав:... Своими кровью и потом за 10 лет, вычеркнутые из жизни, он заработал на эмбрион трехи и не в неохруще, а в натуральном, кондовом хруще (если верить легенде). Сравните с тем, что заимели за эти 10 лет вы.
А що ти хотів, щоб добрий дядя подарував тобі у 22роки 3к квартиру у новобудові в центрі Києва з ремонтом? Ні, друже. Прийдеться попахати. За все в житті приходиться платити - грошима, здоров"ям і своїм часом. Можна звичайно не викреслювати 10 років життя і "жити на повну", просандалюючи бабло на бухло, баб і курорти, але як у Висоцького у пісні "в конце пути придётся рассчитаться" - коли тобі буде 40-50, а своєї хати нема, ціни - до небес, підростаючі діти (якщо є) потребують більших витрат, престарілі батьки - піклування і уваги, і ще - нещасні випадки і обов"язкові проблеми із здоров"ям ніхто не відміняв. Так що вибір за тобою. Власне з 40-45 зв"язки, квартири, депозити, та інші нажиті ресурси мають почати давати відчутну віддачу. А до цього прийдеться добре попахати.
P.S. Якщо батьки працюють, а діти відпочивають, онуки будуть просити милостиню (с).
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 27 лют, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Chatbot написав:... Своими кровью и потом за 10 лет, вычеркнутые из жизни, он заработал на эмбрион трехи и не в неохруще, а в натуральном, кондовом хруще (если верить легенде). Сравните с тем, что заимели за эти 10 лет вы.
А що ти хотів, щоб добрий дядя подарував тобі у 22роки 3к квартиру у новобудові в центрі Києва з ремонтом? Ні, друже. Прийдеться попахати. За все в житті приходиться платити - грошима, здоров"ям і своїм часом. Можна звичайно не викреслювати 10 років життя і "жити на повну", просандалюючи бабло на бухло, баб і курорти, але як у Висоцького у пісні "в конце пути придётся рассчитаться" - коли тобі буде 40-50, а своєї хати нема, ціни - до небес, підростаючі діти (якщо є) потребують більших витрат, престарілі батьки - піклування і уваги, і ще - нещасні випадки і обов"язкові проблеми із здоров"ям ніхто не відміняв. Так що вибір за тобою. Власне з 40-45 зв"язки, квартири, депозити, та інші нажиті ресурси мають почати давати відчутну віддачу. А до цього прийдеться добре попахати.
P.S. Якщо батьки працюють, а діти відпочивають, онуки будуть просити милостиню (с).
Короче понятно: "надабольшеработать". Ну вас всех в баню. Пойду куплю еще биткоэнов, пока дешево.