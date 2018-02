Додано: Вів 27 лют, 2018 14:29

Chatbot написав: ...

Своими кровью и потом за 10 лет, вычеркнутые из жизни, он заработал на эмбрион трехи и не в неохруще, а в натуральном, кондовом хруще (если верить легенде). Сравните с тем, что заимели за эти 10 лет вы. ...Своими кровью и потом, он заработал на эмбрион трехи и не в неохруще, а в натуральном, кондовом хруще (если верить легенде). Сравните с тем, что заимели за эти 10 лет вы.



А що ти хотів, щоб добрий дядя подарував тобі у 22роки 3к квартиру у новобудові в центрі Києва з ремонтом? Ні, друже. Прийдеться попахати.

За все в житті приходиться платити - грошима, здоров"ям і своїм часом. Можна звичайно не викреслювати 10 років життя і "жити на повну", просандалюючи бабло на бухло, баб і курорти, але як у Висоцького у пісні "в конце пути придётся рассчитаться" - коли тобі буде 40-50, а своєї хати нема, ціни - до небес, підростаючі діти (якщо є) потребують більших витрат, престарілі батьки - піклування і уваги, і ще - нещасні випадки і обов"язкові проблеми із здоров"ям ніхто не відміняв. Так що вибір за тобою.

Власне з 40-45 зв"язки, квартири, депозити, та інші нажиті ресурси мають почати давати відчутну віддачу. А до цього прийдеться добре попахати.



