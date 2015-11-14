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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 665
Висота стель
4%
27
Гарний вигляд з вікон
10%
64
Гарні, "модні" МОПи
2%
15
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
142
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
53
Раціональне планування та метраж
15%
103
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
22
Ціна
19%
128
Якість будівництва
15%
99
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 13:36

Интересно
Друзья, уважаемые пользователи портала Address.ua!
Наш портал подвел итоги очередного раунда акции «Борьба с фейками». Противник снова получил порядка 150 нокаутирующих ударов (столько жалоб от пользователей портал Address.ua, получил и обработал за три месяца). Команда портала выражает благодарность всем участникам и объявляет самого результативного.....

Всем пользователям портала Address.ua, кто участвовал, но не победил – предлагаем продолжать в том же духе, и может в следующий раз, именно вы станете победителем акции.

Читайте также: 31 раунд борьбы с фейками на Address.ua

Напомним, что с целью сведения к минимуму колличества недостоверных объявлений на портале, мы объявили акцию «Борьба с фейками»

скоро можно будет ссылаться на этот ресурс, как на достоверный...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:29

  Chatbot написав:...
Своими кровью и потом за 10 лет, вычеркнутые из жизни, он заработал на эмбрион трехи и не в неохруще, а в натуральном, кондовом хруще (если верить легенде). Сравните с тем, что заимели за эти 10 лет вы.


А що ти хотів, щоб добрий дядя подарував тобі у 22роки 3к квартиру у новобудові в центрі Києва з ремонтом? Ні, друже. Прийдеться попахати.
За все в житті приходиться платити - грошима, здоров"ям і своїм часом. Можна звичайно не викреслювати 10 років життя і "жити на повну", просандалюючи бабло на бухло, баб і курорти, але як у Висоцького у пісні "в конце пути придётся рассчитаться" - коли тобі буде 40-50, а своєї хати нема, ціни - до небес, підростаючі діти (якщо є) потребують більших витрат, престарілі батьки - піклування і уваги, і ще - нещасні випадки і обов"язкові проблеми із здоров"ям ніхто не відміняв. Так що вибір за тобою.
Власне з 40-45 зв"язки, квартири, депозити, та інші нажиті ресурси мають почати давати відчутну віддачу. А до цього прийдеться добре попахати.

P.S. Якщо батьки працюють, а діти відпочивають, онуки будуть просити милостиню (с).
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 27 лют, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:34

  Serg-ik написав:...
Один очень знакомый мне токарь 4-го разряда (высший-6-й), получал при совке 170-200 грн. За счёт перевыполнения плана. Как только это стало постоянным, повысили норму


Знову як у Висоцького у пісні "сидели-пили вразнобой ..."
Совок у всій красі. Добре працюєш - підвищена норма на ту ж зарплату. Тому люди й не рвали жо.у на виробництві.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:51

  galadriel написав:
  Chatbot написав:...
Своими кровью и потом за 10 лет, вычеркнутые из жизни, он заработал на эмбрион трехи и не в неохруще, а в натуральном, кондовом хруще (если верить легенде). Сравните с тем, что заимели за эти 10 лет вы.


А що ти хотів, щоб добрий дядя подарував тобі у 22роки 3к квартиру у новобудові в центрі Києва з ремонтом? Ні, друже. Прийдеться попахати.
За все в житті приходиться платити - грошима, здоров"ям і своїм часом. Можна звичайно не викреслювати 10 років життя і "жити на повну", просандалюючи бабло на бухло, баб і курорти, але як у Висоцького у пісні "в конце пути придётся рассчитаться" - коли тобі буде 40-50, а своєї хати нема, ціни - до небес, підростаючі діти (якщо є) потребують більших витрат, престарілі батьки - піклування і уваги, і ще - нещасні випадки і обов"язкові проблеми із здоров"ям ніхто не відміняв. Так що вибір за тобою.
Власне з 40-45 зв"язки, квартири, депозити, та інші нажиті ресурси мають почати давати відчутну віддачу. А до цього прийдеться добре попахати.

P.S. Якщо батьки працюють, а діти відпочивають, онуки будуть просити милостиню (с).

Короче понятно: "надабольшеработать". Ну вас всех в баню. Пойду куплю еще биткоэнов, пока дешево.
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